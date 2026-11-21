Adolescentes que estariam de posse de uma moto roubada acabaram por jogar a motoneta no mato pra se livrar esta semana em Santa Bárbara d’Oeste.

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O caso foi atendido pela equipe CANIL Sub Inspetor Denis GCM Nazato Auto Localizado esta sexta-feira. Eles foram atrás do casoo por determinação do Ciccom na avenida Aroldo Antônio Bataglia no Bairro Parque Planalto. O time foi verificar denuncia onde adolescentes estariam empurrando uma motoneta de cor vermelha.

Ao chegar ao local a equipe não visualizou ninguém na via, porém por se tratar de um lugar com bastante mato em suas adjacências, a equipe averiguou a mata e logrou êxito em localizar em meio a um monte de mato uma scooter de cor vermelha marca Suzuki modelo Burgman Placas DTG2346, veículo este produto de furto no município vizinho na data de ontem 18/11/2026.

Adolescentes não encontrados

O proprietário compareceu no local e conduziu por meios próprios a scooter ao segundo distrito policial onde foi registrado o BOPC RN9556-1/2026 , em seguida o veículo foi entregue ao proprietário.

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