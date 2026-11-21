Três projetos de estudantes de Americana conquistaram o terceiro lugar em suas categorias na 14ª Mostra de Ciências e Tecnologia Instituto 3M. A premiação ocorreu nesta quinta-feira (19), no encerramento da mostra, realizada nos dias 18 e 19 de novembro, no Clube da 3M, em Sumaré.

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Laís Barana Delbianco da Etec Polivalente de Americana, também foi homenageada como Professora Mobilizadora.

Fibras vegetais em fraldas descartáveis

As estudantes Julia Santos, Maria Eduarda Carvalhaes e Nicolle Victoria Terem Scholz, também da Etec Polivalente de Americana, conquistaram o terceiro lugar em Ciências Agrárias com um projeto de fralda descartável biodegradável. Sob orientação de Laís Barana Delbianco e coorientação de Wesley Otto Garcia Utsunomiya, as estudantes desenvolveram três camadas experimentais. A fibra do pseudocaule da bananeira, estrutura semelhante ao tronco, compõe a camada interna.

As fibras da folha do abacaxi, combinadas com gel de amido de milho, formam o núcleo absorvente. O látex natural funciona como barreira externa contra vazamentos.

Nos testes, o núcleo absorveu solução salina em 30 segundos e reteve o líquido sob pressão, sem voltar a molhar a superfície. A camada externa reteve 20 mililitros de água por meia hora sem vazar. Os testes foram realizados em camadas experimentais.



Conservação de madeira arqueológica

O terceiro lugar em Ciências Biológicas foi para o Wood Safe, projeto de Eduarda Bueno, Heloisa Piconi Furini e Isabela Lanaro, do SESI de Americana. As estudantes desenvolveram, sob orientação de Cássia Thais Silva Santos e coorientação de Paola Fernanda Guidi Meneghin de Oliveira, uma proposta de kit para reduzir a degradação de artefatos de madeira entre a retirada da água e o tratamento especializado em laboratório.

O kit inclui uma solução de água destilada, sorbato de potássio e eritritol, formulada para substituir gradualmente a água presente na madeira e ajudar a controlar micro-organismos associados à degradação. Também reúne materiais para acompanhar o pH e a temperatura durante o processo.

Casca de laranja na filtragem de microplásticos- +1 de Americana

Anna Clara Rodrigues Lisboa, Beatriz Heloisa Gebin e Pamella Helena Romano Silva, da Etec Polivalente de Americana, conquistaram o terceiro lugar em Ciências Exatas e da Terra com um projeto que avaliou o uso de biocarvão produzido a partir de casca de laranja e de zeólita natural ativada para reter microplásticos na água. O trabalho foi orientado por Viviane Nunes dos Santos Cagliari, com coorientação de Denise Aparecida Iversen Rosada Nogueira.

As estudantes testaram filtros com cinco proporções de biocarvão e zeólita e compararam amostras de água do Rio Piracicaba e de torneira antes e depois da filtragem. Na análise direta da água, a mistura em partes iguais apresentou menor absorbância em 55 dos 94 pontos avaliados no espectro infravermelho. Na análise do material retido nas membranas, a mistura com 75% de biocarvão e 25% de zeólita apresentou 56 pontos do espectro infravermelho considerados satisfatórios pela equipe.

Os resultados variaram conforme o método de análise e o tipo de plástico, mas indicam que a combinação pode ajudar a reter essas partículas e dar um novo uso à casca de laranja.

Cada equipe classificada em terceiro lugar recebeu um prêmio de R$ 1.100, além de medalhas e certificados. Laís Barana Delbianco, orientadora do projeto da fralda, recebeu uma placa em reconhecimento à sua dedicação à orientação de projetos.

Sobre a mostra

A mostra reuniu 339 estudantes do ensino fundamental, médio e técnico, de 70 escolas de 23 municípios paulistas. Os 133 projetos finalistas foram selecionados entre 622 inscrições e concorreram em sete categorias.

A mostra integra o Desafio de Inovação Instituto 3M, que também oferece formação a professores para orientar projetos de iniciação científica e tecnológica. A iniciativa é do Instituto 3M, em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), organizador da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), com apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).

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