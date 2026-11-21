O Portal Princesa Tecelã recebe neste domingo (22) mais uma edição da Feira Ameriart- Feira de Artesanato. O evento ocorre em um dos cartões-postais de Americana das 13h às 17h, na Avenida Antônio Pinto Duarte, e terá a presença de artesãos locais dedicados à exposição e venda de peças exclusivas feitas à mão.

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A feira apresenta uma vitrine de técnicas manuais e contemporâneas, unindo práticas do artesanato com intervenções tecnológicas. Quem visitar o espaço encontrará desde trabalhos clássicos, como crochê, bordado, patchwork, macramê, costura criativa e bonecos de fuxico, até criações modernas em resina e impressão 3D.

A variedade de itens inclui ainda amigurumis, bijuterias, bolsas, tapetes, velas artesanais, terrários de suculentas, artigos em feltro, acessórios infantis, panos de prato pintados e outras opções para presentear.

Ghizini elogia a Feira Ameriart

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, destacou o compromisso da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi com o fomento à economia criativa. “A Ameriart fortalece a economia local, valoriza o trabalho dos artesãos e amplia o acesso da população à arte e à cultura produzidas em Americana”, afirmou.

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