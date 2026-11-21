Morte de menino de 9 anos é investigada em Santa Bárbara

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Alterações no tórax, no abdômen e na região anal de um menino de 9 anos chamaram a atenção da equipe do Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, em Santa Bárbara d’Oeste. O que os médicos observaram durante o atendimento, somado às circunstâncias em que a criança foi socorrida, levou a Polícia Civil a registrar o caso como morte suspeita. Os exames do Instituto Médico Legal (IML) devem esclarecer a origem dessas alterações e se elas têm relação com a morte.

À polícia, o pai contou que viu o filho deitado no quarto por volta das 18h20. Mais tarde, quando chamou as crianças para jantar, percebeu que o menino não respondia. Ele disse que tentou socorrê-lo e que um vizinho ajudou a levá-lo ao pronto-socorro.

O garoto chegou à unidade por volta das 19h25, sem sinais vitais. A equipe tentou reanimá-lo, mas a morte foi confirmada às 19h40. A mãe relatou que o filho não havia se queixado de problemas de saúde.

Além de pedir os exames ao IML, a Polícia Civil recolheu um objeto para análise e deve ouvir testemunhas. A causa da morte ainda está em apuração.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (18).

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