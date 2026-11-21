Dia da Consciência Negra: “Ser empreendedor negro é um ato de resistência”, diz empresário apoiado pelo Banco do Povo

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Aos 31 anos, Marcos Antonio Victorino Junior encontrou no empreendedorismo uma oportunidade de construir sua carreira no marketing digital. Morador de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, ele utilizou o microcrédito do Banco do Povo Paulista (BPP), programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE), para investir em tecnologia, ampliar os serviços de sua agência e conquistar novos clientes.

Neste Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, histórias como a de Marcos mostram a importância do acesso ao crédito para fortalecer negócios liderados por pessoas negras. Por meio da linha Empreenda Afro, o Banco do Povo oferece condições facilitadas de financiamento para empreendedores pretos e pardos que desejam investir em suas atividades.

Segundo levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), divulgado em 2026, o Brasil reúne 15,8 milhões de empreendedores negros, o equivalente a 52,3% dos donos de negócios. Apesar da participação expressiva, essa população ainda enfrenta desafios relacionados ao acesso a recursos financeiros e às oportunidades de crescimento.

Para apoiar esses empreendedores, o Banco do Povo Paulista disponibiliza microcrédito de R$ 200 a R$ 21 mil, com taxas de juros reduzidas e condições de pagamento acessíveis. Os recursos podem ser utilizados para aquisição de equipamentos, compra de mercadorias, matéria-prima e outros investimentos necessários ao funcionamento e à expansão dos negócios.

Do estágio ao próprio negócio

Formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e com MBA em Marketing pela USP/Esalq, Marcos enfrentou dificuldades para se estabelecer no mercado de trabalho. Em 2020, decidiu aceitar uma vaga de estágio em uma agência de publicidade para aprender sobre tráfego pago, área responsável pela criação e gestão de anúncios digitais.

Após adquirir experiência, começou a atender seus próprios clientes e decidiu abrir o negócio. Com o crescimento da agência, surgiu a necessidade de investir em equipamentos e ferramentas para ampliar os serviços oferecidos. Com o financiamento, adquiriu um computador mais potente, investiu em campanhas de divulgação no Facebook e Instagram e contratou ferramentas de inteligência artificial.

Marcos conheceu o Banco do Povo por meio de um familiar de Pindamonhangaba

Os investimentos permitiram automatizar processos e ampliar os serviços da agência, incluindo a criação de peças publicitárias e a edição de vídeos, atividades que antes não conseguia realizar sozinho. Parte do recurso também foi destinada à divulgação da própria marca para atrair novos clientes.

Apesar dos avanços, Marcos relata que o preconceito racial também interfere nas relações comerciais, especialmente quando clientes questionam os valores cobrados. Para o empreendedor, iniciativas como o Empreenda Afro são importantes para reduzir desigualdades históricas e ampliar as oportunidades de crescimento de negócios liderados por pessoas negras.

“Ser empreendedor negro é um ato de resistência e uma forma de honrar aqueles que vieram antes de nós. É mostrar que nós, pessoas negras, também podemos ser empresários, crescer e, através do trabalho, mudar nossas vidas e as das gerações futuras”, afirma.

De um quarto de casa ao salão de beleza

Em Jaú, na região de Bauru, Lucimara Rosa da Silva, de 45 anos, também encontrou no Banco do Povo Paulista uma oportunidade para investir em seu negócio. Há 19 anos, ela atua no setor de beleza, oferecendo serviços de cabeleireiro, manicure e pedicure.

A trajetória começou de forma inesperada. Lucimara realizou um curso de cabeleireiro para cuidar dos próprios cabelos e dos de suas irmãs, sem a intenção de empreender. Ao perceber que a filha já atendia familiares, sua mãe sugeriu transformar um quarto da residência em um pequeno salão de beleza.

Com o passar dos anos, o negócio cresceu e Lucimara passou a investir na melhoria do espaço e na fidelização das clientes. Em outubro de 2025, obteve um financiamento de R$ 21 mil pelo Banco do Povo, utilizado para reformar o salão, adquirir móveis, equipamentos e produtos para os atendimentos.

Equipamentos comprados com crédito do Banco do Povo deram uma cara ao salão

Entre os investimentos estão shampoos, máscaras e cremes capilares, além de armário, balcão e cadeira giratória. O recurso contribuiu para melhorar a estrutura do estabelecimento e as condições de trabalho da empreendedora.

“O recurso obtido pelo Banco do Povo foi uma excelente maneira de reformar meu espaço, comprar móveis e equipamentos e melhorar meu próprio negócio”, conta.

Ao longo de sua trajetória, Lucimara enfrentou dificuldades para conquistar clientes e consolidar o salão. Segundo ela, ser uma mulher negra trouxe obstáculos adicionais, principalmente diante da desconfiança de algumas pessoas em relação à qualidade de seu trabalho.

“Empreender já é difícil, e ser mulher negra torna os obstáculos ainda maiores. Mas é um orgulho conquistar uma vitória a cada dia e deixar minhas clientes felizes e realizadas com meu trabalho. Para outras mulheres negras, deixo um recado: não deixem de sonhar. Sonhar pequeno ou sonhar grande exige a mesma energia”, conclui.

Para Lucimara, iniciativas como o Empreenda Afro são importantes para incentivar a autonomia financeira de mulheres negras, ampliar o acesso à capacitação e estimular a troca de experiências entre empreendedoras.

Como solicitar o crédito

Para solicitar o microcrédito do Banco do Povo Paulista, é necessário ter mais de 18 anos, exercer atividade produtiva em município atendido pelo programa, não possuir restrições no Serasa ou no Cadin Estadual e concluir um curso de capacitação empreendedora gratuito oferecido pelo Qualifica SP ou pelo Sebrae.

O programa atende empreendedores formais e informais, com taxas de juros a partir de 0,35% ao mês para os formais e 0,8% para os informais, conforme as condições da linha e a análise de crédito. Os prazos de pagamento variam de 24 a 36 meses, com carência de 60 a 90 dias.

Os interessados podem consultar os endereços das unidades de atendimento, a documentação necessária e outras informações no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico: www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br.

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