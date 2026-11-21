Marcelo Aith* GTA

Na quinta-feira, 19 de novembro, uma empresa de tecnologia de Lajeado, no Rio Grande do Sul, abriu espaço na escala para que seus funcionários pudessem jogar Grand Theft Auto VI. Na Inglaterra, algumas escolas fizeram o movimento inverso e ofereceram sorteios aos alunos que comparecessem às aulas. Separados por um oceano, empregadores e educadores responderam à mesma circunstância extraordinária.

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Depois de treze anos de espera desde GTA V, uma fabricante de videogames havia escolhido uma data que passaria a importar até para quem jamais segurou um controle.

No Brasil, a dimensão mais bem documentada desse fenômeno está no que as pessoas se dispunham a fazer para jogar. Entre 13 e 18 de novembro, a AtlasIntel ouviu 2.146 pessoas. No grupo dos que pretendiam jogar ou ainda estavam indecisos, 18,1% planejavam tirar folga do trabalho ou dos estudos, 9,1% cogitavam faltar ao expediente ou à aula e 37,8% pretendiam virar a noite. Entre os potenciais jogadores de 16 a 24 anos, a intenção de faltar chegava a 25,2%.

O recorte importa. Dizer que um em cada quatro jovens brasileiros faltou na quinta-feira seria transformar um plano em fato consumado e atribuir a uma geração inteira a resposta de uma parcela particularmente interessada no jogo. Até a manhã de sexta-feira, as fontes brasileiras consultadas ainda não traziam um balanço nacional das ausências efetivas.

Os registros ingleses permitem avançar um pouco mais. Em 1.415 escolas secundárias atendidas pela plataforma Arbor, a frequência média de 91,3% entre segunda e quarta-feira caiu para 88,8% na manhã da estreia. A diferença de 2,5 pontos percentuais equivale a cerca de 35 mil alunos ausentes a mais. No trabalho, a plataforma britânica BrightHR registrou, entre as empresas que atende, aumento de 56% nas ausências por doença em relação à quinta-feira anterior. A coincidência chama a atenção, mas a lista de chamada informa quem faltou, sem revelar quem ficou em casa para jogar. Tampouco um registro de doença autoriza acusar o empregado de simulação.

Em Connecticut, nos Estados Unidos, dirigentes escolares ouvidos pela imprensa local relataram que o jogo dominou as conversas nos corredores, embora não tenham percebido queda relevante no comparecimento.

O que há, afinal, nessa cidade imaginária que torna tão atraente passar uma noite em claro? Em GTA VI, o jogador acompanha Jason Duval e Lucia Caminos, envolvidos em uma trama criminosa em Leonida, versão ficcional da Flórida. Há uma diferença decisiva entre assistir a uma perseguição no cinema e conduzir o carro da fuga. Diante da tela de cinema, torcemos para que alguém encontre uma saída. Com o controle nas mãos, escolhemos a esquina, erramos a curva e queremos tentar de novo. Por trás das imagens que prendem o olhar existe algo mais sedutor do que o realismo gráfico.

O jogo oferece ao participante a experiência de decidir sob pressão e descobrir, em segundos, do que foi capaz.

Essa distinção ajuda a responder por que tanta gente se entusiasma com uma história protagonizada por criminosos. Os psicólogos Andrew Przybylski, Richard Ryan e C. Scott Rigby investigaram a questão em seis estudos, quatro deles experimentais. Para o jogador típico, a violência acrescentou pouco ao prazer de jogar quando os pesquisadores levaram em conta a liberdade de escolha e a sensação de competência.

Até os participantes com maior tendência à agressividade, embora preferissem com mais frequência conteúdos violentos, não demonstraram de modo consistente maior prazer ou imersão por causa deles. O resultado permite compreender algo que a expressão “jogo que prega a delinquência” deixa escapar. Duas pessoas podem disputar a mesma missão, uma atraída pela transgressão, a outra pelo desafio de executar uma manobra difícil, e ambas comemorar quando o carro dobra a esquina.

A psicanálise oferece outra chave de leitura. Em O brincar e a realidade, Donald Winnicott situa o brincar num “espaço potencial” entre a experiência interior e o mundo compartilhado. Aplicada por analogia ao videogame, essa ideia ajuda a compreender como alguém pode experimentar medo, ousadia ou poder numa situação imaginária e continuar a reprovar a mesma conduta fora dela. Isso deixa de pé uma crítica importante à obra. Quando o jogador recebe uma tarefa, aprende depressa a olhar a rua pelos olhos de quem precisa cumpri-la.

O pedestre que atravessa seu caminho pode acabar reduzido a um obstáculo, enquanto a habilidade de quem foge concentra toda a atenção. Vale discutir com um adolescente o que a cena lhe ensinou a enxergar e de quem sequer se lembrou depois da colisão. Essa conversa exige mais de nós do que presumir uma propensão criminosa a partir do gosto pela ficção, inferência para a qual a Associação Americana de Psicologia considera insuficiente a evidência disponível.

Resta a pergunta que melhor explica aquela quinta-feira. Se o jogo continuaria disponível no sábado, por que tanta gente precisava entrar em Vice City já na estreia? Przybylski e colegas estudaram o receio de ficar de fora de experiências gratificantes que outras pessoas estão vivendo, fenômeno conhecido como fear of missing out.

A pesquisa brasileira dá concretude a essa hipótese. Entre os potenciais jogadores de 16 a 24 anos, 46,7% pretendiam evitar as redes sociais para que ninguém lhes antecipasse o enredo. Para esses jovens, esperar dois dias poderia significar descobrir o desfecho por um vídeo no celular ou chegar à conversa dos amigos quando todos já tivessem contado sua primeira fuga. A indústria vende um jogo que pode ser desfrutado por anos, mas a oportunidade de descobri-lo junto com os outros dura muito menos.

Há prazer legítimo em reservar uma folga para jogar, como há em atravessar a madrugada para assistir a uma final do outro lado do mundo. O ponto que merece atenção surge quando essa escolha começa a cobrar horas de sono, uma aula perdida ou um turno que outro trabalhador terá de cobrir. A imagem mais reveladora do lançamento talvez seja a de uma escola inglesa oferecendo um prêmio para que o aluno fizesse o que costumava fazer às quintas-feiras. Do lado de fora da sala de aula havia uma cidade fictícia à sua espera, e a escola percebeu que, naquela manhã, até a presença de quem estava matriculado nela teria de ser disputada.

*Marcelo Aith é advogado criminalista. Doutorando Estado de Derecho y Gobernanza Global pela Universidad de Salamanca – ESP. Mestre em Direito Penal pela PUC-SP. Latin Legum Magister (LL.M) em Direito Penal Econômico pelo Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa – IDP. Especialista em Blanqueo de Capitales pela Universidad de Salamanca.