DAE de Santa Bárbara recebe analistas da ARES-PCJ e apresenta ações de melhoria contínua

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O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste recebeu, na última terça-feira (17), a visita técnica das analistas de fiscalização Mariane Parra Grazina Coutinho e Joyce Ferreira de Carvalho, representantes da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ).

A agenda teve como objetivo apresentar oficialmente a analista Joyce, que passará a atuar diretamente no acompanhamento da fiscalização dos serviços do DAE, e conhecer de perto o funcionamento da Comissão de Melhoria Contínua da autarquia. O modelo barbarense despertou o interesse da agência reguladora por reunir boas práticas que podem servir de referência para o aprimoramento do saneamento em outros municípios regulados.

Durante a reunião, integrantes da Comissão detalharam a dinâmica dos encontros periódicos, as pautas prioritárias, as ações já implementadas e os resultados obtidos pela autarquia.

Formada por 12 servidores de diversas áreas técnicas e administrativas, a Comissão de Melhoria Contínua atua de forma integrada na análise de indicadores, no diagnóstico de gargalos operacionais e na definição de prioridades. O foco principal do grupo é o desenvolvimento de soluções práticas voltadas à redução de perdas de água, ao ganho de eficiência operacional e à excelência no atendimento à população.

“É uma grande satisfação ver que o trabalho desenvolvido pela nossa equipe técnica vem sendo referência para a ARES-PCJ e inspiração para o setor de saneamento. Mais uma vez, o DAE barbarense mostra que a gestão integrada e o foco em boas práticas trazem resultados concretos, tanto na eficiência operacional quanto na qualidade do atendimento ao cidadão”, destacou a diretora-superintendente Patrícia Regina Marques DE Martino.

Para o DAE, a visita consolida a troca de experiências institucionais com a agência reguladora e reforça o compromisso da autarquia com a gestão integrada e a busca constante pela qualidade dos serviços de saneamento no município.

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