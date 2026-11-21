A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) realizou, nesta quinta-feira (19/11), o lançamento oficial do Manual de Boas Práticas, Reparo e Fiscalização, publicação desenvolvida em parceria com a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) para orientar e padronizar procedimentos técnicos na execução, manutenção e inspeção de obras.

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A cerimônia ocorreu na sede da Companhia e contou com a presença do chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), Marcos Penido, que representou o secretário Marcelo Branco; do diretor de Engenharia e Obras da CDHU, Silvio Vasconcellos; do superintendente de Obras de Urbanização e Melhorias da Companhia, Marcio Gaban; e do diretor de Mercado da ABCP, Valter Frigieri, além de representantes do setor da construção civil.



Na abertura do evento, Penido destacou o potencial do manual como referência técnica para o setor. “A CDHU acompanhou a evolução da tecnologia na construção civil, sempre com foco na qualidade. Esse compromisso também passa pelo aperfeiçoamento das práticas adotadas nas obras. Por isso, é importante que esse manual ultrapasse a questão habitacional, sirva de referência para outras empresas do setor e, principalmente, tenha suas orientações colocadas em prática”, afirmou.

Segundo Silvio, o documento surgiu da necessidade de documentar a experiência acumulada pela Companhia ao longo das décadas. “Sempre tivemos profissionais muito capacitados, mas nem sempre conseguíamos dedicar o tempo necessário para registrar o conhecimento adquirido no dia a dia. Este documento reúne essa experiência e estabelece uma referência técnica para orientar o trabalho das equipes e dos profissionais que darão continuidade a ele”, disse.

A elaboração do manual também está associada ao trabalho de aprimoramento dos projetos e dos procedimentos de fiscalização da CDHU. “A experiência com a pós-ocupação nos permite identificar pontos que podem ser aperfeiçoados nos empreendimentos. A partir dessas informações, trabalhamos em melhorias nos projetos, nos métodos executivos e na fiscalização. Nosso objetivo é incorporar esse aprendizado à rotina das equipes, melhorando os procedimentos adotados na execução e no acompanhamento das obras”, complementou Gaban.



O novo manual, disponível no site da CDHU, está organizado em três eixos. O primeiro reúne orientações de boas práticas para prevenir problemas construtivos e garantir a qualidade das obras. O segundo apresenta métodos recomendados para corrigir manifestações patológicas já existentes. Já o terceiro estabelece os procedimentos mínimos de fiscalização para assegurar o controle e a qualidade dos serviços executados.

Qualificação técnica da CDHU

O lançamento dá continuidade às ações de capacitação promovidas pela CDHU em parceria com a ABCP. Em maio, a Companhia realizou, em Araraquara, um treinamento técnico voltado a profissionais das áreas de engenharia e fiscalização que atuam no interior paulista. A atividade reuniu 120 participantes e abordou, entre outros temas, procedimentos relacionados à fundação, à alvenaria estrutural, à impermeabilização, ao controle tecnológico do concreto e ao preparo e à aplicação de argamassas e grautes.



As capacitações têm como referência o conteúdo técnico do manual e fazem parte de um trabalho contínuo de qualificação das equipes, voltado à padronização dos procedimentos construtivos, ao cumprimento das normas técnicas e à prevenção de manifestações patológicas. A parceria com a ABCP também promove o intercâmbio de conhecimentos e a aplicação de orientações especializadas nos empreendimentos da Companhia.

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