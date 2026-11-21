Em um jogo que parecia valer pouco, o Palmeiras abriu o placar no primeiro tempo com o colombiano John Arias e deixou o Flamengo chegar ao empate na parte final do segundo tempo e se sagrar DecaCampeão brasileiro.

John Arias abriu o placar quando recebeu cruzamento na área, subiu sozinho para cabecear e vencer o goleiro do time carioca.

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Mas Samuel Lino marcou o gol de empate dos cariocas aos 31′ da segunda etapa. Ele recebeu na entrada da área e chutar por baixo do goleiro alviverde.

A torcida palmeirense comparece ao estádio, vibra um pouco com o seu time, mas sabe o Flamengo precisa de apenas mais uma vitória mesmo perdendo hoje em São Paulo.

Palmeiras ainda joga na 3a

O Verdão ainda joga antes da final da Libertadores. Os paulistas vão a Chapecó encarar a Chapecoense com o olho todo voltado para Montevidéu, onde faz o jogo mais importante do ano contra o Estudiantes (ARG).

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