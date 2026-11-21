Natal 2026: dourado e decoração de interiores impulsionam procura por locação

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O Natal de 2026 começa a ganhar forma dentro das casas e dos ambientes de trabalho. Árvores, guirlandas e arranjos passam a ser pensados em conjunto com móveis, revestimentos e objetos que já fazem parte dos espaços. Nesse cenário, o dourado aparece entre as apostas da temporada, enquanto a locação de peças atende quem deseja decorar sem precisar comprar e guardar todos os artigos depois das festas.

Segundo avaliação da Lush Eventos, hub de experiências com mais de 20 empresas no portfólio, a procura pelos projetos natalinos começou mais cedo neste ano, com destaque para ambientes internos. A estimativa preliminar do grupo é de uma demanda cerca de 20% maior nesta fase de preparação para o Natal, percentual ainda sujeito à consolidação interna.

O movimento ocorre em um mercado de dimensão bilionária. Segundo dados do IEMI – Inteligência de Mercado divulgados pela Associação Brasileira de Produtos para Casa e Celebrações (ABCasa), o varejo brasileiro de artigos para casa movimentou R$ 129,5 bilhões em 2025, crescimento de 12,7% em relação ao ano anterior. Para 2026, a projeção é alcançar R$ 135,3 bilhões. Os valores abrangem diferentes segmentos, entre eles decoração, utilidades domésticas e artigos para festas, e ajudam a dimensionar a cadeia da qual a decoração natalina faz parte.

O dourado encontra respaldo nas referências apresentadas pelo setor. Em seu balanço sobre a Celebra Show 2026, a ABCasa inclui a cor tanto nas composições clássicas quanto nas propostas que exploram cristais, vidro e ornamentos com aparência de joias. No cenário internacional, a Messe Frankfurt também destaca acabamentos dourados e outros efeitos metálicos entre as referências para a decoração natalina de 2026.

Para Shyrly Masson Christofoletti, CEO da Lush Eventos, a aplicação da cor deve considerar o conjunto do ambiente. “O dourado pode aparecer como protagonista ou em detalhes, dependendo da proposta. O importante é observar o que já existe naquele espaço e criar uma composição que converse com a casa ou com a identidade da empresa. A decoração de Natal precisa fazer sentido naquele lugar”.

Natal ocupa novos espaços

A atenção aos interiores amplia as possibilidades para além da árvore principal. Aparadores, mesas, estantes e recepções podem receber composições proporcionais ao espaço disponível. Em residências menores, poucos elementos ajudam a marcar a data sem comprometer a circulação ou o uso dos móveis. Um olhar que apareceu nas referências da ABCasa Fair de 2026. Em balanço da edição, a associação destaca produtos natalinos destinados a diferentes pontos da casa, incluindo cozinha e lavabo, reforçando a presença da decoração em ambientes que vão além da sala.

Na avaliação da Lush, tal integração está entre as prioridades dos clientes nesta temporada. “Há quem queira uma árvore de grande presença e há quem prefira um arranjo, uma guirlanda e alguns detalhes para serem distribuídos pelos cômodos. Nosso trabalho é entender a rotina, as dimensões do ambiente e o resultado que a pessoa deseja, para propor uma decoração adequada”, explica Shyrly.

Decorar sem precisar guardar

A locação ganha espaço nesse planejamento por responder a duas questões práticas: onde armazenar os enfeites durante o restante do ano e como renovar a decoração na temporada seguinte. Para quem dispõe de pouco espaço ou gosta de mudar cores e estilos, alugar permite escolher uma composição para cada Natal.

Entre as operações do grupo, a Party To Go disponibiliza peças para locação que atendem desde propostas minimalistas até projetos de maior porte. Para compor as decorações desta temporada, a Lush reuniu artigos adquiridos no Brasil e no exterior, ampliando as possibilidades de combinação para residências e ambientes empresariais. “A pessoa pode querer dourado neste ano e outra combinação no próximo. A locação permite essa mudança sem acumular peças que talvez deixem de ser usadas. Também atende quem gosta de decorar, mas não tem espaço para guardar uma árvore e várias caixas de enfeites durante meses”, afirma a CEO.

A escolha, segundo a especialista, deve começar pelas medidas do local e pela definição dos pontos que receberão os elementos natalinos. A partir daí, é possível selecionar volumes, acabamentos e cores, evitando que a decoração prejudique a circulação ou fique desproporcional ao ambiente.

Demanda de fim de ano amplia a equipe

A preparação para a temporada também movimenta os bastidores. Selecionar peças, organizar o acervo e atender aos projetos exige planejamento e reforço operacional. Na Lush, a demanda natalina motivou a abertura de 15 novas posições, inicialmente voltadas ao atendimento desse período. “O cliente vê a decoração pronta, mas existe uma equipe trabalhando antes para que cada elemento esteja disponível e adequado ao projeto. A antecipação da procura exige organização do acervo e das pessoas que vão atender essa demanda”, explica Shyrly.

Para a empresária, o ponto de partida continua sendo a forma como cada cliente deseja viver a data. “A tendência serve como inspiração. A melhor decoração é aquela que cabe no espaço, combina com quem está ali e ajuda a criar o clima que a família ou a empresa quer para o Natal.”

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