O italiano Andrea Kimi Antonelli é o campeão mundial de Fórmula 1 de 2026. Pilotando pela Mercedes, o jovem prodígio assegurou o título de forma antecipada neste domingo, 1º de novembro de 2026, ao terminar o GP do México na terceira colocação.

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A conquista de Kimi Antonelli é histórica e quebrou marcas emblemáticas da categoria:

• O campeão mais jovem da história: Com apenas 20 anos e 68 dias, ele superou o recorde anterior de Sebastian Vettel, que havia sido campeão em 2010 aos 23 anos e 134 dias.

• Fim do jejum italiano: Antonelli encerrou uma espera de 73 anos para a Itália. O último piloto do país a ser campeão mundial havia sido Alberto Ascari, na temporada de 1953.

• Antecedência impressionante: O título foi definido com quatro corridas de antecedência no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Na prova, Max Verstappen foi o vencedor e Lewis Hamilton ficou em segundo, completando o pódio com o novo campeão.

Substituindo Lewis Hamilton na escuderia alemã, o piloto do carro número 12 consolidou uma temporada dominante com 9 vitórias antes de levantar a taça.

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