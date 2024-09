Campinas ganha novo espaço para eventos ao lado do Shopping Iguatemi

Campinas recebe um novo espaço para eventos – o Expo Boulevard –, criado para atender às necessidades de realização de pequenos, médios, grandes e até megaeventos. O espaço tem 2 mil m², é totalmente horizontal e possui pé-direito alto e amplo. Pode ser subdividido em três módulos para permitir diversas configurações de forma a atender aos mais diferentes tipos de eventos: corporativos (reuniões, conferências, palestras, seminários, congressos, feiras e lançamentos de produtos, entre outros) e sociais (shows, formaturas, casamentos etc.). “Cada área pode ser ajustada de acordo com as preferências e necessidades específicas de cada evento. Estamos preparados para transformar as ideias para eventos em experiências incríveis”, garante o CEO do Expo Boulevard, João Paulo Silva.

Todos os ambientes são 100% climatizados e podem ser utilizados de forma integrada ou individualizada. No térreo, são dois pavilhões, sendo um com capacidade para 2.360 pessoas e outro para 460, além do hall, com mezanino, que comporta eventos para até 260 convidados, e o lounge, que acomoda outras 50. No piso superior estão instalados dois auditórios (um para 152 visitantes sentados e outro para 45), mezanino para 90 convidados, além da sala para estúdio e realização de podcast.

Localização estratégica

Instalado ao lado do Shopping Iguatemi Campinas, o Expo Boulevard tem localização privilegiada pelo fácil acesso às principais rodovias que ligam a capital ao interior do estado e por estar distante somente 25 minutos do Aeroporto Internacional de Viracopos. São 3.980 vagas de estacionamento, com segurança 24 horas, com gestão do próprio shopping. As paradas do transporte coletivo, bem próximas, também oferecem mais comodidade para os colaboradores.

“Campinas foi escolhida por abrigar 50 das 500 maiores empresas do Brasil, pelo seu grande potencial de turismo de negócios e pela disponibilidade de mais de 4 mil apartamentos na rede hoteleira, entre opções econômicas até resorts”, explica João Paulo. “Nosso diferencial será a infinidade de possibilidades para montagens cenográficas e de decoração. Por ser horizontal e plano, por contar com portas largas e rampas de acesso e grandes vãos livres, o espaço oferece total acessibilidade para convidados, além de maior rapidez na montagem e desmontagem das estruturas e decorações.”

O Expo Boulevard também oferece cozinha de apoio preparada e equipada para atender a todos os tipos de eventos, o que fortalece o suporte gastronômico de alta qualidade e assegura o suprimento das necessidades de alimentação nos eventos. O novo espaço funcionará diariamente, sem interrupções. O empresário João Paulo Silva informa que o investimento foi de, aproximadamente, R$ 1 milhão e gerou cerca de 20 postos de trabalho diretos e mais de 200 empregos indiretos.

Expo Boulevard

Complexo comercial do Shopping Iguatemi, Av. Senador Darcy Ribeiro, 140, Vila Brandina (ao lado da loja Tok&Stok).

