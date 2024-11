Campineira leva R$ 1 milhão do sorteio do Pague Menos

A Rede de Supermercados Pague Menos realizou mais uma campanha promocional, a Carreta do Milhão Pague Menos (Certificado de Autorização SPA/ME nº 04.036012/2024) , de 20 de setembro de 2024 a 24 de novembro de 2024.

A promoção contemplou as 37 lojas físicas e o e-commerce superpaguemenos.com.br. Agora, chegou o grande dia para saber quem foi o (a) sortudo (a) e será contemplado com UM MILHÃO DE REAIS em barras de ouro.

Os Clientes que compraram durante o período da campanha e geraram número da sorte para participar, estão ansiosos pela revelação do nome. “Qual loja será a responsável por consagrar o próximo(a) grande ganhador(a)?”. Entre as 37 lojas físicas e o e-commerce do Supermercados Pague Menos, as expectativas são altas!

Após o sorteio da Loteria Federal, realizado dia 27 de novembro, a sorte foi para a Região Metropolitana de Campinas. A contemplada com UM MILHÃO DE REAIS em barras de ouro é Simone Aparecida Ferreira da Silva, que realizou suas compras na loja do bairro Satélite Íris, na cidade de Campinas.

Fabio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação da Rede, destaca que “após semanas de expectativa, temos o prazer de anunciar a grande vencedora da campanha Carreta do Milhão Pague Menos. Essa campanha, que contemplou 37 lojas físicas e nosso e-commerce, reforça o compromisso do Supermercados Pague Menos em proporcionar, além de economia e qualidade, momentos inesquecíveis para nossos Clientes”.

A promoção aconteceu de 20 de setembro de 2024 a 24 de novembro de 2024, nas 37 lojas físicas e e-commerce e foi destinada a pessoas físicas, maiores de 18 anos, cadastradas no Clube Leve Mais. A cada R$120,00 os Clientes ganharam um número da sorte para o sorteio final. Os Clientes que pagaram com o Cartão Pague Menos tiveram cupom em dobro.

A Carreta do Milhão Pague Menos reforça o compromisso do Supermercados Pague Menos em oferecer, além de qualidade e economia, experiências inesquecíveis aos seus Clientes. “Parabenizamos Simone Aparecida Ferreira da Silva por se tornar a grande vencedora desta campanha histórica e agradecemos a todos os participantes que tornaram essa ação um verdadeiro sucesso. Continue acompanhando nossas novidades, porque no Pague Menos, sua sorte sempre pode brilhar! “, finaliza Fabio Cecon.

Só em 2024, a Rede de Supermercados Pague Menos distribuiu 2,5 milhões. O primeiro UM MILHÃO DE REAIS do ano foi sorteado em 5 de janeiro, na finalização da Campanha Carreta do Milhão, realizada em 2023. Em agosto, comtemplou um Cliente com R$ 500 mil, prêmio da campanha “Aniversário Pague Menos 35 anos – Todo Mundo Vai”. Agora, mais uma Cliente é agraciada com UM MILHÃO DE REAIS.

Sobre a Rede de Supermercados Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 40 maiores empresas supermercadistas do Brasil, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 37 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santa Bárbara d’Oeste,

Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré, Tietê e Valinhos. A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Entreposto de Carnes em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m². Com mais de sete mil colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Supermercados Pague Menos “Faz Sua Vida Melhor”!