Candidata entra com representação contra candidato por campanha dentro de igreja

Um candidata a vereadora por Americana entrou com uma representação contra um outro candidato por fazer campanha dentro da igreja. A prática é proibida pela legislação eleitoral e ocorreu na Assembleia de Deus Belém, em um culto que reúne todas as igrejas da região realizado no último sábado.

A candidata gravou um vídeo e postou em suas redes sociais afirmando que um determinado candidato por Americana “colocou toda sua equipe nas imediações da igreja do lado de dentro e ao ser avisado, ignorou”. Segundo a candidata, a equipe do candidato não estava dentro do templo, mas estava do portão para dentro.

Ainda, a candidata afirmou que após o culto, do lado de fora da igreja, estava entregando material de sua campanha e foi coagida pelo irmão do vereador, que atua como assessor.

“Se você ver algum líder religioso dentro do templo apresentar o candidato como sendo o candidato da igreja, filme e denuncie para o cartório eleitoral. Ele pode apresentar o candidato como candidato a vereador, mas não dizer que é o candidato da igreja, denuncie”, concluiu a candidata.

MAIS CANDIDATOS. Chegou ao NM, esta segunda-feira, que outros candidatos também reclamaram da situação ocorrida dentro da igreja, teriam sido barrados e tiveram, também, as equipes barradas. O pastor teria declarado voto “único e exclusivo ao candidato”, que já é vereador e busca a reeleição.