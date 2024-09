Tracking diário vai medir corrida em Americana, SBO, N Odessa e Sumaré

O NovoMomento começa esta semana o tracking diário para medir o humor do eleitor para as eleições do dia 6 de outubro.

Os levantamentos devem ser feitos em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Nova Odessa. As medições vão até dois dias antes da eleição e vão medir os votos para prefeito (tendências) e vereador, tentar captar novidades e nomes fortes.

Serão centenas de entrevistas diárias rápidas em caráter científico mas que medirão o humor do eleitorado das cidades.

Entenda o tracking

A pesquisa de tracking, ou pesquisa de monitoramento, surgiu a partir da necessidade de conhecer e acompanhar o público-alvo do produto ou serviço oferecido. As empresas utilizam tal pesquisa para desenvolver novas estratégias e avaliar atuais mudanças. A pesquisa de tracking tem como pontos fortes analisar e orientar, continuamente, como a empresa ou marca está se posicionando no mercado, seja em período mensal, semanal ou diário.

Realizadas por meio de enquetes quantitativas, que mostram como a marca está perante os seus concorrentes, as pesquisas de tracking apresentam também gráficos sobre a evolução da marca ou empresa no mercado, sendo esta uma modalidade importante para se trabalhar com muitas “altas” e “baixas” referentes à empresa ou marca. Diante disso, depreende-se que a pesquisa de monitoramento de marca é essencial para saber se as estratégias utilizadas em marketing, nas campanhas publicitárias, e na qualidade dos produtos foram eficazes, por exemplo.

