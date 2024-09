Com as três obras já devidamente garantidas pelo Ministério das Cidades, a Prefeitura de Nova Odessa prepara a abertura das licitações para a construção de três novas Unidades de Saúde. São elas: a nova UBS (Unidade Básica de Saúde) 8, do Jardim dos Lagos e região, um prédio próprio para a UBS 4, do Jardim São Francisco (que hoje funciona em uma casa alugada), e a sede própria do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).

Leia+ Sobre saúde aqui no NovoMomento

Já o novo CAPS vai ser construído em uma área municipal ao lado da UBS do Jardim Nossa Senhora de Fátima e região, onde a equipe da Saúde Mental atende os pacientes atualmente, “dividindo” o prédio com a unidade da Rede de Atenção Básica.

Os processos mais adiantados são da UBS do São Francisco e do CAPS. No caso da sede própria para a UBS 4, se trata de um convênio com o Governo Federal firmado em março deste ano (2024) para a construção de uma Unidade de Saúde de “porte 1”, no valor de R$ 2.012.825,58.

A “prancha” (o projeto básico) das Unidades de “porte 1” foi a primeira liberada nos sistemas do PAC, e já está sendo utilizado de base pela equipe da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano para a elaboração do projeto executivo da obra.

O convênio para a construção do novo CAPS foi o primeiro aprovado pelo Governo Federal, diretamente via Ministério da Saúde, no final de 2023 – antes mesmo do lançamento do Novo PAC. O projeto básico também já foi disponibilizado aos municípios contemplados e está servindo de base para a preparação da licitação pela Prefeitura de Nova Odessa. São R$ 2.085.000,00 em recursos federais, mais eventuais contrapartidas municipais.

Por fim, a nova UBS 8, do Jardim dos Lagos (na região que mais cresce na cidade) será uma unidade de “porte 4”, a maior existente no Novo PAC, quase do tamanho de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O valor assegurado pela Prefeitura, neste caso, é de R$ 5.291.345,78. A obra vai ocorrer sempre de acordo com o projeto básico “padrão” disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

As três parcerias totalizam assim R$ 9.389.272,36 em recursos do Governo Federal assegurados pela atual gestão municipal sara a construção de três novas Unidades de Saúde para atender a população de Nova Odessa. Os primeiros editais das licitações devem ser publicados em breve pela Prefeitura, provavelmente ainda neste ano.

OUTRAS MELHORIAS NA SAÚDE em Nova Odessa

Lembrando que a atual gestão municipal já promoveu diversas melhorias e reformas na infraestrutura da Rede Municipal de Saúde de Nova Odessa, com destaque para a viabilização, construção e entrada em funcionamento da novíssima UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Municipal.

Também está sendo realizada uma ampla e abrangente reforma do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal), a primeira reforma “de verdade” desde a inauguração do prédio no início dos anos 1990, incluindo a Clínica Médica, a Recepção, o Pronto Atendimento, o telhado, a rede elétrica e outras alas do complexo.

Foi realizada ainda, a partir de 2021, a reforma e ampliação da Central de Ambulâncias 192 e da UBS 1 – Centro, do 1º piso do Ambulatório de Especialidades, bem como, foram montados e equipados os novos CRI (Centro de Referência em Infectologia) e CRESAM (Centro de Saúde da Mulher, no Jardim São Jorge). A Prefeitura ainda criou o PAM (Pronto Atendimento Municipal) 12h do Jardim Alvorada e viabilizou a instalação de sistemas de geração de energia fotovoltaica (solar) na UBS 7, na UBS 5 e no Hospital.

Siga nossas redes sociais e aproveite para ter aqui

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP