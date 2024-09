Mais de 200 vagas em Startups e PMEs no Brasil

O Aumento nas oportunidades vagas de emprego deve se manter constante até o final do ano. De acordo com um estudo realizado pelo Infojobs, HR Tech líder em tecnologia para RH, o primeiro semestre deste ano foi positivo para quem busca novas oportunidades de emprego no Brasil.

O jobsite registrou 710.356 oportunidades, representando um aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A maioria desses postos foi destinada às regiões Sul e Sudeste do país, com destaque para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Além disso, conforme os dados do Infojobs, os setores com maior demanda foram: Comercial/Vendas, Logística, Telemarketing, Alimentação/Gastronomia e Industrial/Produção/Fábrica.

Com o objetivo de atrair mais talentos para as oportunidades disponíveis, apresentamos a seguir uma lista de empresas startups com vagas abertas em diversos setores. Confira:

CleverTap

A CleverTap, plataforma internacional e completa de envolvimento do cliente, está com 2 postos para sua equipe no Brasil. As ofertas são para as áreas de Marketing (Field Marketing Analyst) e Customer Success (Manager). As vagas são para o modelo híbrido (São Paulo – SP) e estão disponíveis neste link.

Infojobs

O Infojobs, HR Tech líder em tecnologia para RH, está com 19 vagas abertas. A empresa procura profissionais para as seguintes posições: Analista de Requisitos Pleno, Analista de Suporte de Integração Pleno, Analista de Sistemas Pleno (Integração), UX Designer Pleno, Analista de QA Senior (2 vagas), NET Developer Senior (3), Front-End Developer Senior, Desenvolvedor .NET Full Stack Sênior, Tech Lead, Estágio em Pré Vendas (LDR), Analista Inbound Marketing Pleno, Assistente de Customer Experience (2 vagas), SDR Júnior, Analista de Growth Pleno – (Inbound) e Banco de Talentos – Consultor de Vendas (B2B). As oportunidades são para o modelo híbrido (São Paulo – SP) ou home office e estão disponíveis neste link.

Klubi

O Klubi, única fintech autorizada pelo Banco Central a operar com consórcios no país, está com vagas abertas para seu time de vendas e também para Engenheiro de Software. Para participar do processo seletivo para uma das vagas, os interessados devem se inscrever neste link.

Turbi

A Turbi, empresa 100% digital de locação e assinatura de carros, tem vagas abertas em formato remoto, híbrido e presencial em oportunidades para a área de recursos humanos, Prevenção de Fraudes, Manutenção, Produto e Customer Experience. Interessados podem conferir todas as vagas e se inscrever neste link.

Meetz

A Meetz, Startup que oferece soluções de prospecção e de sales engagement de ponta a ponta para negócios B2B, está com 4 vagas abertas para fazer parte da equipe. A procura é para atuar nas áreas de Sucesso do Cliente (CS), BDR (Outbound) – Ops, Pré-Vendas – BDR, e Inside Sales. As vagas são para o modelo remoto, e estão disponíveis neste link.

BrandMonitor

A BrandMonitor, empresa especialista no combate à concorrência desleal no ambiente digital, está com 3 vagas abertas para as seguintes posições de liderança: Coordenador de Growth com foco B2B, Coordenador de Brand Intelligence e Líder de Operações de Remoção de Conteúdo. As oportunidades são para regime 100% remoto.

Hero Seguros

A Hero Seguros, insurtech referência em soluções para todo o ecossistema de seguro-viagem, está com 6 vagas abertas para trabalho remoto e presencial em diferentes estados do país. Os interessados devem se inscrever no link.

Newtorkme

A Networkme, edtech que conecta estudantes com o mercado de trabalho por meio de análise e desenvolvimento de talentos, está com duas vagas abertas em formato híbrido. As oportunidades são para assistente de vendas e produtor de conteúdo e estratégia digital. Interessados podem conferir todas as vagas e se inscrever neste link.

Allu

A allu, maior empresa de aluguel de eletrônicos da América Latina, oferece ao mercado 10 vagas para diversas áreas, como design, tecnologia e atendimento ao cliente. O formato de quase todas as oportunidades é híbrido, sendo os dias presenciais em Belo Horizonte (MG). Interessados podem visualizar vagas e se inscrever neste link.

Yuool

A Yuool, startup brasileira de tênis confortáveis e sustentáveis, abriu uma vaga para analista comercial. A oportunidade é presencial, em São Paulo, e o candidato deve ter inglês intermediário e experiência com a área comercial. Interessados podem visualizar mais informações sobre a vaga e se inscrever neste link.

Nextron

A Nextron Energia, marketplace de energia solar que atua com geração distribuída, abriu novas vagas nas áreas de produto e tecnologia. As oportunidades de emprego são em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, sendo de forma remota, presencial ou híbrida. Para participar do processo seletivo, os interessados devem se inscrever neste link.

Avivatec

A Avivatec, empresa de tecnologia especializada para negócios, está com três vagas abertas, duas para trabalho presencial em São Paulo e uma vaga remota. As vagas são para seguintes posições: Coordenador de Produtos (produtos de tecnologia), Product Manager Pleno e Scrum Master Pleno. Os interessados devem se inscrever neste link.

Zup

A Zup, empresa de tecnologia que através de seu produto, a StackSpot, e de consultoria especializada, possibilita que companhias de diversos setores tenham sistemas seguros, escaláveis e modernos , que impulsionam o crescimento do negócio, está com vagas na área de liderança executiva e em projetos de desenvolvimento de software. Entre as oportunidades, há vagas afirmativas para mulheres, pessoas com deficiência e pessoas pretas. Interessados devem se candidatar neste link.

klavi

A klavi, startup que ajuda empresas a tomarem decisões baseadas em dados e analytics prioritariamente através da inovação proporcionada pelo Open Finance, está com duas vagas abertas, sendo uma delas para Enterprise Sales Executive e a outra para Key Account Sales Executive. Interessados devem se candidatar através dos hiperlinks das respectivas vagas.

YANMAR

A YANMAR, multinacional japonesa, tem 10 vagas abertas para atuar na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. A marca, que atua no Brasil desde 1957, é fabricante de máquinas compactas para os setores agrícola e de construção civil, motores industriais e marítimos, sistemas de energia e grupos geradores. As vagas disponíveis são para: os setores Operacional e Administrativo, como vaga afirmativa para PCD’s, Auxiliar de Serviços Gerais, Assistente de TI, Assistente Fiscal, Assistente Técnico de Pós-Vendas, Assistente Financeiro, duas vagas para Analista de Vendas, elas extensivas à PDC’s, além de uma vaga temporária para Montador de Produção. Os interessados podem se candidatar neste link.

Lima Consulting Group

A LCG capacita os visionários de hoje a criarem as experiências do cliente de amanhã. Fundada em 2004, a empresa é uma consultoria de transformação de experiência do cliente premiada, com presença multinacional nas Américas. A companhia está à procura de um Analista de Marketing, que esteja ansioso para fazer parte de uma consultoria em rápido crescimento. As inscrições podem ser feitas por meio deste link.

Biologix

A Biologix, healthtech brasileira especializada em medicina do sono, está com duas vagas abertas para UI Designer e Desenvolvedor Full-Stack. As oportunidades são para o formato híbrido, com dias presenciais em São Paulo. As inscrições podem ser feitas na página de vagas do LinkedIn da startup, ou os candidatos podem enviar seus currículos para o e-mail: rh@biologix.com.br.

Transfero

A Transfero, empresa que conecta sistemas bancário, cripto e financeiro por meio de soluções baseadas em tecnologia blockchain, está com as seguintes oportunidades de trabalho para diferentes áreas e níveis de experiência: Estagiário de Operações Financeiras, Estagiário de Trading Treasury, Estagiário Jurídico, Estagiário de OTC Trader, Estagiário de Customer Service;Senior Product Designer, Analista de Backoffice Financeiro Junior, Analista de Operações Backoffice (Transfero Asset), Cloud Security Engineer e Designer Gráfico Júnior. Os interessados podem se candidatar neste link ou na página de vagas do LinkedIn da empresa.

Grupo SysMap vagas

O Grupo SysMap, que possui foco na área de tecnologia, está com mais de 125 vagas abertas para suas três frentes de atuação, com oportunidades para atuação 100% remota, além de opções híbridas e presenciais nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na SysMap Solutions, estão disponíveis posições para profissionais de diversas senioridades, incluindo vagas para desenvolvedores, analistas, especialistas, gerentes, entre outros.

Já a TriggoLabs, que também faz parte do Grupo e tem foco em Service Design Thinking, UX e UI, tem vagas para vários cargos, como: Analista de Negócios Sênior, Analista Desenvolvedor(a) Sênior (.NET), Analista Desenvolvedor(a) Sênior (PowerBuilder), Analista Júnior de Comunicação de IA, Data Visualization Designer Sr., Desenvolvedor Back-End Java Sr., Desenvolvedor Salesforce Sênior, Desenvolvedor(a) .Net Sr. (RPA), Product Designer Sênior, Product Owner Sr., Service Designer Sênior e UX Writer Pleno.

Por fim, a triggo.ai, empresa que faz parte do Grupo SysMap com foco em Dados e Inteligência Artificial, tem oportunidades posições como: Engenheiro de Dados Sênior, Especialista em Governança de Dados (Intelligent Data Management Cloud), Analista de BI, entre outras.

Os interessados podem ter acesso a mais informações e se candidatar nos respectivos sites das empresas: clicando aqui para SysMap Solutions, aqui para TriggoLabs, e aqui para triggo.ai. Vale destacar que o Grupo SysMap acredita na importância da diversidade e inclusão; todas as vagas estão abertas para PCD e pessoas de qualquer gênero, raça, crença, idade ou orientação sexual.