Candidata LGBTQIA+ detona Maria Giovana por fala de banheiro unissex

A candidata a vereadora de Americana pelo PSOL Maria Galhani fez um vídeo ‘detonando’ a candidata a prefeita Maria Giovana Fortunato (PDT) por uma fala de MG sobre banheiros unissex.

Giovana fez um quadro em suas redes sociais em que responde perguntas “cabeludas” “com classe”. Em uma das caixinhas, a pergunta foi: “Maria, você vai abrir banheiros unissex nas escolas”?. Na resposta, a candidata responde que não vai e que não tem intenção nenhuma de trazer o “projeto” para Americana e muito menos de defendê-lo.

A resposta de Giovana, que tem apoio dos partidos de esquerda de Americana, não agradou a candidata a vereadora Maria Galhani, que rebateu MG em vídeo, também postado nas redes sociais. “Nossa, Maria Giovana, achei que pelo menos você não ia cair nessas pautas de pânico moral e espantalhos de conservadores nessa campanha eleitoral. Existe uma grande chance de você ter feito esse vídeo em cima de uma grande desinformação”, disse Galhani.

“Se você for pegar um busão ou um avião, você vai ver que os banheiros desses veículos são unissex, é um banheiro só e todo mundo vai usar. Se você for andar no centro da cidade, ou se for visitar um escritório, um consultório, um comércio mais simples, vai ver que a maioria tem um banheiro só que todo mundo usa.

“Giovana, fico muito triste que no seu primeiro vídeo, falando de pautas que você considera importantes, a sua primeira pergunta a ser respondida parte de premissa errada parte de opiniões erroneas e dá pano pra panico moral e desinformação”, desabafou Galhani, que encerrou o vídeo dizendo que o vídeo de Giovana espalha desinformação com “o único objetivo de ser populista em momento eleitoral”.

“No país que mais mata pessoas Trans entre as principais economias do mundo, esse vídeo é uma afronta para quem defende os Direitos Humanos. Melhore, candidata!”, traz a legenda da postagem de Galhani.