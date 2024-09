O cantor e compositor Conrado Pouza, de 45 anos, faleceu na noite de quinta-feira (19) devido a complicações relacionadas à covid-19. A informação foi confirmada pelo Diário do Litoral.

Conrado estava internado na Casa de Saúde de Santos, no litoral de São Paulo, onde permaneceu hospitalizado por cerca de uma semana antes de sua morte.

Em 2022, Conrado foi diagnosticado com leucemia aguda, o que gerou uma mobilização para doação de sangue em apoio ao seu tratamento. Já em 2023, o artista passou por um transplante de medula óssea, como parte dos esforços para combater a doença.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Ao longo de duas décadas de carreira, ele se destacou como cantor, músico e intérprete, com uma dedicação profunda à música popular brasileira (MPB). Seu talento o levou a explorar diversas vertentes do gênero, consolidando seu nome na cena musical.

Conrado e shows

Com apresentações realizadas tanto no Brasil quanto internacionalmente, o artista também teve a oportunidade de abrir shows de renomados músicos da MPB, como Nando Reis, Seu Jorge, Paula Lima e Mart’nália, reafirmando sua relevância no cenário musical brasileiro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP