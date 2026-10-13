O mundo da música se despede de um dos grandes nomes do axé. O cantor Netinho morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em Salvador, após enfrentar um câncer no sistema linfático.

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Natural de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, o artista marcou gerações com sucessos como “Milla”, “Beijo na Boca” e “A Vida é Festa”. Sua trajetória ajudou a levar o ritmo baiano para todo o Brasil e o exterior, deixando um legado na música nacional.

Cantor Netinho: saúde piorou

Netinho era acompanhado pela equipe da doutora Gloria Bomfim Arruda. Ao anunciar o retorno da doença de forma mais agressiva no início do ano, o cantor revelou ao público que, por ser um diagnóstico considerado raro, o tratamento seria realizado em laboratório, sem necessidade de internação contínua. O tratamento de Netinho previa um transplante de medula autólogo, isto é, quando a própria pessoa é o doador.

A saúde de Netinho passou a preocupar ainda mais os fãs após o sumiço do artista das redes sociais. Netinho, que se recusou a dar entrevistas nos últimos meses de vida, atualizava os fãs por meio do Instagram e fazia questão de frisar que qualquer informação sobre ele só seria dada por ele em seus meios de comunicação oficiais. A última postagem do artista no perfil havia sido feita no dia 30 de agosto.