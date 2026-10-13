Americana registrou US$ 632,7 milhões em exportações de janeiro a setembro de 2026, alta de 61% em relação ao mesmo período de 2025. As importações somaram US$ 366,2 milhões, resultando em superávit comercial de aproximadamente US$ 266 milhões.

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Os dados foram compilados pelo Observatório Econômico de Americana, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com base em informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

“Os números demonstram que Americana teve um salto nas exportações e no superávit em 2026, puxado por compostos, obras e resíduos de metais preciosos vendidos à Alemanha e à Bélgica”, analisou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O principal produto exportado foi o grupo de compostos de metais preciosos, com vendas de aproximadamente US$ 247 milhões. A Alemanha foi o principal destino dessas exportações. Já o produto mais importado foi a borracha sintética, com os Estados Unidos como principal fornecedor, em operações que somaram US$ 90,6 milhões.

Destaque nas exportações brasileiras

Americana também ocupou posições de destaque nas exportações brasileiras de diferentes categorias de produtos, de acordo com o levantamento:

– 1º lugar — Metais preciosos e seus compostos: US$ 247,03 milhões

– 1º lugar — Obras de metais preciosos: US$ 186,44 milhões

– 1º lugar — Sucata e resíduos eletrônicos: US$ 38,79 milhões

– 1º lugar — Aditivos para borracha e plástico: US$ 9,91 milhões

– 2º lugar — Recipientes de ferro ou aço: US$ 4,80 milhões