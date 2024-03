Com 6.799 unidades emplacadas entre os meses de janeiro e fevereiro, a gama de veículos CAOA Chery apresentou 159% de aumento nas vendas sobre o primeiro bimestre de 2023, quando haviam sido emplacados 2.623 veículos.

Durante o mês de fevereiro, a CAOA Chery vendeu 3.329 unidades no varejo, o que corresponde a 2,15% do mercado, registrando um crescimento de 156,87% quando comparado ao mesmo mês de 2023, com 1.296 emplacamentos.

Lançada no ano passado, a versão Sport, do Tiggo 5X, foi o carro chefe das vendas da marca e agradou o consumidor brasileiro que buscava um SUV completo, com qualidade e design por preço atrativo. A família Tiggo 5x teve 3.970 unidades emplacadas no bimestre, sendo que 2.302 foram da versão Sport. Em fevereiro deste ano foram 1.991 SUVs Tiggo 5x, 1.167 da versão Sport.

Outro sucesso de vendas foi o Tiggo 8 com 1.681 carros vendidos nos dois primeiros meses do ano – sendo 807 em fevereiro. Também como destaque, o Tiggo 7 teve 1.109 vendas no bimestre, sendo 522 em fevereiro. Vale destacar que neste período ainda não estão computadas vendas da novíssima versão Tiggo 7 Sport, que vem recebendo uma grande procura do público e que terá suas primeiras unidades licenciadas neste mês de março.

CAOA

A CAOA, maior conglomerado de distribuição de veículos na América do Sul, comemora o crescimento de vendas em praticamente todas as bandeiras representadas pelo grupo. Com isto, totalizando as vendas em suas mais de 200 concessionárias de veículos CAOA Chery, Hyundai, Ford, Subaru e Seminovos, a CAOA passou de 10.334 vendas no primeiro bimestre de 2023 para 14.584 vendas nos primeiros meses de 2024, representando um crescimento de pouco mais de 41%.