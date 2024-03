Rodrigo Garcia decide deixar PSDB

Ex-governador de São Paulo Rodrigo Garcia anunciou

sua desfiliação do PSDB, sigla na qual ingressou em 2021, com aval de seu antecessor no posto, João Doria, para concorrer à reeleição no ano seguinte.

Garcia acabou derrotado ainda no primeiro turno do pleito que elegeu Tarcísio de Freitas (Republicanos). A saída da principal liderança do partido no estado amplia as incertezas sobre os rumos do PSDB em São Paulo.

A decisão foi tomada após a executiva nacional da legenda ter anulado a eleição que havia escolhido o nome de Marco Vinholi, aliado de Garcia, como novo presidente da executiva estadual paulista.

