No último sábado(28), a coligação Sumaré para Todos, liderada por Henrique do Paraíso e Andre da Farmácia, realizou uma carreata histórica na cidade, percorrendo 15 km, saindo do bairro São Judas e encerrando no campo da Área Cura.

Com mais de 1300 veículos, entre carros e motos, a carreata reforçou a credibilidade das pesquisas eleitorais amplamente divulgadas e mostrou a força do time 10 na cidade. Essa mobilização não foi apenas uma demonstração de apoio; foi um grito de esperança e mudança para todos os sumareenses que acreditam em um futuro melhor.

“O carinho e a motivação do nosso povo foram incontáveis, com muitos aguardando nas portas de suas casas para nos receber. Essa é a essência da nossa campanha: estar junto do povo, ouvir suas necessidades e lutar por uma Sumaré mais forte e unida”, afirmou Andre da Farmácia.

Carreata animada

“A carreata simboliza muito mais do que apenas um evento político; é a materialização da nossa vontade de transformar Sumaré em um lugar onde todos possam prosperar. Cada buzina, cada aceno e cada sorriso que recebemos ao longo do percurso reafirmaram nosso compromisso com a comunidade. Estamos aqui para escutar as vozes que muitas vezes ficam silenciadas e para garantir que todos tenham vez e voz nas decisões que impactam suas vidas. A participação massiva na carreata é uma prova de que estamos no caminho certo e que juntos podemos fazer a diferença”, afirmou Henrique do Paraíso.

Os melhores momentos deste momento histórico podem ser conferidos nas redes sociais dos candidatos a prefeito, Henrique do Paraíso, e vice, André da Farmácia, que juntos, se comprometem a continuar essa jornada rumo à construção de um futuro próspero para Sumaré.

