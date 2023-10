Carreta tombou na SP 304 em Americana

e chega a atrapalhar o trânsito. O registro foi feito no começo da noite deste sábado na altura da av Cillos, bairro TerraAmerica.

O trânsito fluía no momento do registro, mas com lentidão.

