O potencial de consumo do município de Sumaré, um dos maiores da RMC (Região Metropolitana de Campinas), está afetando positivamente o mercado imobiliário na região. O setor, que vive um momento de aquecimento, com alta nas vendas, comemora e adota novas estratégias para chegar ainda mais perto do consumidor sumareense.

Essa é a realidade na Gencons Empreendimentos, construtora de Paulínia que recentemente lançou o Terrassos Residencial, loteamento localizado bem próximo ao limite com Sumaré. O interesse do consumidor sumareense pelo novo loteamento chamou a atenção da construtora.

Jessica Mariano, responsável pelo Departamento de Marketing da Gencons Empreendimentos, explica que um levantamento feito no stand de vendas do Terrassos Residencial constatou que os consumidores de Sumaré ocupam o segundo lugar entre os que manifestaram interesse pelos imóveis. O primeiro lugar é dos consumidores de Paulínia. Depois de Sumaré, aparecem Campinas e Hortolândia. E entre os que adquiriram imóveis no novo loteamento, os clientes de Sumaré ocupam o terceiro lugar, ficando atrás apenas dos clientes de Paulínia e Campinas.

Os dados chamaram a atenção da construtora, que decidiu adotar novas ações para atender ao público sumareense. A ideia é aproximar da cidade, com ações de marketing em pontos estratégicos. Uma movimentação que poderá ser vista em algumas das principais ruas e avenidas da cidade nos próximos dias.

“Com essas ações nas ruas, queremos promover uma aproximação maior com a cidade e com os moradores para ampliar e fortalecer a relação com o município”, comenta Jessica.

As ações fortalecem a divulgação do Terrassos Residencial e reforçam o convite para conhecer o stand de vendas. Com localização privilegiada, o loteamento está estrategicamente situado em um dos melhores pontos de Paulínia, na Avenida José Lozano Araújo, 3.580, próximo de rodovias como a Anhanguera, no limite com Sumaré.

O empreendimento oferece uma variedade de lotes padrão de 200 a 250 m², com infraestrutura completa incluindo pavimentação, iluminação, rede de água, esgoto e gás encanado.

Tem o melhor complexo de lazer da RMC, com mais de 35 espaços exclusivos. Entre os principais atrativos estão o Clube Terrassos, com piscina infantil e acqua play, e um amplo salão de festas.

A visita ao stand pode ser feita de segunda-feira a sábado, das 9h às 18h, e aos domingos, das 9h às 13h30. Para mais detalhes acessem o site do empreendimento: www.terrassosresidencial.com.br

Sobre a Gencons Empreendimentos

A Gencons Empreendimentos tem mais de 20 anos de história no ramo imobiliário e é reconhecida por sua excelência na construção de empreendimentos residenciais na região. Tem sede em Paulínia e atua como construtora, incorporadora e financiadora de seus produtos.