A diva pop Kim Kardashian inovou e anunciou novo

sutiã ‘SKIMS’ com bico falso embutido. Em tempos de empoderamento feminino e super exposição de artistas, o lançamento foi elogiado e criticado nas redes.

A Ultimate Nipple Bra fará o sutiã com mamilos embutidos. Parte das vendas será doada à organização 1% for the Planet.

ANIVERSÁRIO Kim Kardashian fez aniversário esta semana. Dia 19. A diva da música Beyoncé mandou flores para ela e parabenizou a empresária pelos seus 43 anos: “Kim, tenha um lindo aniversário. Você está rodeada de alegria. Com todo o meu amor, B.”

