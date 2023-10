Semifinais do Gigantinho sub-12 14 e 16 no domingo

Após a definição dos campeões das categorias sub-8 e sub-10,

o Campeonato de Futebol Amador Gigantinho, torneio promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, continua neste domingo (29), com as semifinais do sub-12 (ouro e prata), sub-14 e sub-16.

Leia + Sobre todos os Esportes

Os jogos serão realizados no período da manhã, nos campos do Centro Cívico, São Vito e Victorio Scuro.

“Vamos para mais um domingo de muita emoção com as fases decisivas do Gigantinho. As equipes entram em campo em busca da vaga na final, então a expectativa é de grandes e acirrados duelos. Boa sorte a todos os atletas e vamos prestigiar”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira a tabela:

Semifinais – Domingo, 29/10

Sub-12 ouro

7h30 – Camisa 10 – A x Santa Cruz – A (São Vito)

10h30 – Na Cara do Gol x Unidos – A (São Vito)

Sub-12 prata

8h – Jardim da Paz x Guarani (Victorio Scuro)

8h30 – Unidos – B x Camisa 10 – B (São Vito)

Sub-14

9h30 – Unidos x Camisa 10 (São Vito)

10h – Santa Cruz x Cidade Jardim (Centro Cívico)

Sub-16

9h – Colorado x Cidade Jardim (Centro Cívico)

9h – Morada do Sol x Ipiranga (Victorio Scuro)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP