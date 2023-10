Americana amplia em 100% a cobertura da Atenção Primária

A rede de Atenção Primária à Saúde de Americana recebeu neste ano

um incremento significativo na cobertura das equipes, com recentes homologações feitas pelo Ministério da Saúde. Em 2021, o município contava com dez equipes de Atenção Primária (eAP) e cinco equipes de Estratégia Saúde da Família (eSF) homologadas. Em setembro deste ano, a rede municipal passou a contar oficialmente com 23 eAP (aumento de 130%) e 13 eSF (aumento de 160%).

Considerando as 17 equipes de Saúde Bucal, a Secretaria de Saúde conta agora com 53 equipes, habilitadas e homologadas, em atuação. Isto permite que o município receba maior repasse financeiro para custear os serviços prestados à população nessa modalidade de assistência.

A ampliação também reflete no aumento de moradores cadastrados na rede municipal. No primeiro quadrimestre de 2021, o município contava com 24.571 pessoas inseridas na rede. Já em outubro de 2023, esse número saltou para 128.632 usuários cadastrados, o que representa um aumento de 423%.

O cadastro é de fundamental importância para o planejamento das ações, porque permite melhorar o dimensionamento dos serviços prestados à população, bem como a ampliação das ações. Além disso, o cadastramento dos usuários é também um critério utilizado pelo Ministério da Saúde para o repasse financeiro.

De acordo com o Fundo Municipal de Saúde, em todo o ano de 2021 o município recebeu um total de R$ 7.083.914,71 para o custeio das ações na rede de Atenção Primária, enquanto no primeiro semestre de 2023 foram repassados R$ 3.887.174,86, isto tendo como base a população cadastrada no banco de dados do Ministério da Saúde.

“Nós equacionamos o problema do déficit e agora estamos atuando sobre a qualificação dos serviços, com investimentos em educação continuada, suporte material, incrementos tecnológicos e informatização em geral. Isso nos permite oferecer à população melhorias em todos os serviços da rede básica”, argumenta o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Esses números demonstram os investimentos na saúde básica que têm sido feitos nos últimos anos, e isso tem refletido em excelentes resultados na qualificação do serviço ofertado”, declara a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Porta de entrada

De acordo com o Ministério da Saúde, a Atenção Primária se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.

Trata-se da principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e do centro de comunicação com toda a Rede de Atenção dos SUS, devendo se orientar pelos princípios da universalidade, acessibilidade, continuidade do cuidado, integralidade da atenção, responsabilização, humanização e equidade.

Isso significa dizer que a Atenção Primária funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos.

Pacientes da Unacon participam de sessão de alongamento

Pacientes da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana participaram de uma sessão de alongamento nesta terça-feira (24). A atividade fez parte da programação da campanha Outubro Rosa.

Os exercícios de alongamento ocorreram na sala de quimioterapia, com duração de 20 minutos. Antes, Guilherme Ribeiro, profissional de educação física e personal trainer que conduziu a ação, falou sobre os benefícios da atividade física e a importância da prática ser bem orientada e dimensionada para cada pessoa.

Ele ainda apresentou os exercícios de mobilidade articular que ajudam a aumentar a amplitude dos movimentos. “Iniciamos com exercícios desde os punhos, passando por exercícios de mobilidade da coluna cervical, ombros, coluna torácica, quadril, joelhos e tornozelo”, explicou.

Durante o alongamento, o foco dos exercícios foi na cadeia posterior de músculos dos pacientes, já que eles ficam por horas sentados durante a quimioterapia. “Foram feitos alongamentos de glúteos, posterior de coxa, panturrilha, cervical, grande dorsal e eretores da coluna”, listou.

“Tanto para os exercícios de mobilidade quanto para os alongamentos, fiz algumas adaptações para que os pacientes com dificuldade locomotora pudessem realizá-los sentados. Inclusive, estes exercícios sentados podem e devem ser feitos durante a quimioterapia para ajudar a aliviar o desconforto”, acrescentou o educador físico.

“Esta é uma ação muito importante, porque promove no paciente diversos exercícios que certamente irão beneficiá-lo durante o tratamento. É um cuidado que vai além da terapia medicamentosa, e que prima pela integralidade da saúde dos pacientes”, avaliou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

