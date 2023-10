O Tivoli Shopping está pronto para entrar no espírito do Halloween com uma celebração divertida e assustadoramente deliciosa neste sábado, dia 28. As crianças que estiverem fantasiadas poderão, junto de seus responsáveis, fazer uma caça aos doces e levar para casa diversas gostosuras.

As lojas e quiosques participantes terão elementos temáticos do Halloween. As crianças e seus responsáveis devem identificar essas lojas e, então, receber seus doces, que serão entregues pelos lojistas que participam da ação.

“O Halloween é uma festa que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. É uma comemoração que une fantasias, doces e diversão e convidamos nossos clientes para que participem dessa brincadeira”, afirma a gerente de Marketing, Paula Funichello.

Entre as lojas participantes estão: Melissa, Pé de Menina, Brinks Planet, Zanini, Caramelo, Imaginarium, Kidstok, Geek Collection, Foto Eletron, Stop & Go, Morana, OPT Óculos, Vistavie, Sixtine, Puket, Milky Moo, Azul Viagens, Ana Capri, Manhataan, Diferente Jeans, Exclusive for Men, Casado Calçados, Toque Mágico, Livraria Nobel, Batur Indah, Overcome e Mônica Sanches.

Segundo a coordenadora de Marketing, a ação “Doces ou Travessuras” acontecerá no horário de funcionamento do shopping e os doces são limitados, sendo distribuídos conforme disponibilidade dos lojistas.

Além disso, será instalado, em frente ao Restaurante Coco Bambu, um ponto instagramável para que os visitantes façam cliques especiais e compartilhem nas redes sociais.

SERVIÇO:

Halloween no Tivoli Shopping

Quando: 28 de outubro

Horário: 10h às 22h

Local: Lojas e quiosques participantes | Tivoli Shopping

OBS: Painel instagramável instalado em frente ao Restaurante Coco Bambu