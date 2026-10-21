Cartórios lançam ferramenta que permite pesquisar imóveis em São Paulo

Nova Pesquisa Nacional de Bens passa a alcançar os 26 estados e o Distrito Federal, com consultas por CPF ou CNPJ disponíveis 24 horas por dia; serviço que deu origem à ferramenta realizou 4,3 milhões de consultas desde 2021 em apenas dez unidades da Federação

Pesquisar informações relacionadas ao vínculo de CPFs e CNPJs a imóveis em todos os Registros de Imóveis do Estado de São Paulo já pode ser feito em poucos minutos em uma única consulta. Lançada neste mês, a Pesquisa Nacional de Bens está disponível na plataforma eletrônica oficial que reúne todos os cartórios de Registro de Imóveis do Brasil em um só lugar, o RI Digital (ridigital.org.br).ridigital.org.br

A novidade é uma evolução de um serviço eletrônico que já permitia buscas patrimoniais, mas era limitado a dez unidades da Federação. A ferramenta anterior acumulou mais de 4,3 milhões de consultas desde 2021, sendo 1,14 milhão somente em 2025 e mais de 800 mil nos primeiros oito meses deste ano. Agora, com a incorporação dos demais estados, a pesquisa passa a ter abrangência nacional.

O primeiro resultado da pesquisa ocorre em menos de um minuto. Se alguma unidade estiver temporariamente indisponível, o sistema realiza novas tentativas automáticas a cada 20 minutos, por até três vezes, buscando complementar a consulta em até uma hora. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive aos finais de semana e feriados.

Disponível no RI Digital, a Pesquisa Nacional de Bens pode ser utilizada por cidadãos, escritórios de advocacia, empresas do mercado imobiliário, companhias de recuperação de crédito e instituições que realizam análises patrimoniais. No setor público, procuradorias, tribunais, Ministério Público e órgãos policiais estão entre os potenciais usuários da ferramenta para localização e investigação patrimonial.

“A integração nacional é um passo decisivo para modernizar a forma como cidadãos, empresas e órgãos públicos localizam informações imobiliárias. A Pesquisa Nacional de Bens reúne tecnologia, padronização e segurança jurídica em um serviço único, disponível de forma permanente no RI Digital”, afirma George Takeda, presidente do RIB/SP.

O que a pesquisa identifica

A Pesquisa Nacional de Bens localiza ocorrências de determinado CPF ou CNPJ nos registros imobiliários. Um resultado positivo, portanto, não significa necessariamente que a pessoa pesquisada seja a atual proprietária do imóvel. Ela pode constar ou ter constado na matrícula como proprietária, locatária, fiadora ou titular de outro direito.

Para identificar o tipo de vínculo daquele CPF ou CNPJ com o imóvel, o usuário pode solicitar uma certidão digital ou realizar uma Pesquisa Qualificada, também disponível na plataforma. Essa modalidade, que permite aprofundar a pesquisa, já contabilizou 8,8 milhões de consultas desde 2021. Somadas às Pesquisas Prévias, são mais de 13 milhões de consultas realizadas pelos dois serviços no período.

A plataforma também informa, antes do pagamento, quais unidades eventualmente estejam com seus acervos indisponíveis naquele momento. O usuário indica ainda a finalidade da pesquisa antes de concluir a solicitação, e pode escolher estados específicos ou realizar a busca em todo o território nacional.

A ampliação da plataforma foi possível a partir da digitalização dos acervos imobiliários e da estruturação de seus dados pelos Registros de Imóveis de todo o país. No modelo anterior, unidades que não possuíam 100% dos indicadores exigidos não participavam da pesquisa. A nova sistemática permite utilizar os dados já estruturados pelas unidades enquanto a digitalização do restante do acervo histórico continua avançando.

O processo foi acelerado por iniciativas como o Projeto de Inclusão Digital do ONR (PID), que disponibilizou equipamentos e sistemas para Cartórios de menor capacidade econômica em regiões isoladas do país, permitindo a integração de unidades de diferentes localidades aos serviços eletrônicos nacionais.

Sobre a RIB/SP

O Registro de Imóveis do Brasil – Seção São Paulo (RIB/SP), denominação adotada pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp), representa os oficiais de Registro de Imóveis paulistas e promove integração, desenvolvimento técnico, inovação e segurança jurídica na atividade registral imobiliária.

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