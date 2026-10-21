A programação do Outubro Rosa na Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), em Americana, contou com um momento de música, descontração e emoção nesta quarta-feira (21). O paciente Lázaro Fornaciari, conhecido como Rosaninho, se apresentou para outros pacientes e profissionais da unidade, levando um repertório de sertanejo raiz e proporcionando momentos de leveza durante a rotina de tratamento.

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A apresentação foi realizada de forma voluntária, com músicas escolhidas para alegrar as pessoas e tornar o ambiente mais acolhedor. Rosaninho esteve acompanhado do neto Jhonathan Fornaciari, do irmão Geraldo de Jesus Fornaciari, conhecido como Adriano, e do amigo Lourenço Rigonato.

Paciente da própria Unacon, ele destacou a satisfação de poder compartilhar a música com outras pessoas que também vivenciam a rotina de tratamento oncológico. “A música tem esse poder de aproximar as pessoas, trazer alegria e ajudar a deixar o dia mais leve. Como também faço tratamento aqui, sei como é importante ter momentos assim. Fiquei muito feliz em poder levar um pouco de alegria para todos”, afirmou Rosaninho.

A iniciativa integra as ações de humanização promovidas pela unidade durante o Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Além das orientações relacionadas à saúde, atividades como essa buscam valorizar o bem-estar emocional dos pacientes e proporcionar experiências positivas durante o tratamento.

“Momentos como esse são importantes porque oferecem uma pausa na rotina do tratamento e permitem que os pacientes vivenciem experiências de alegria, convivência e conexão. A humanização também está presente nesses gestos, que contribuem para tornar o ambiente de cuidado mais acolhedor, favorecendo o bem-estar emocional. Nosso objetivo é que os pacientes se sintam acolhidos e cuidados em todos os aspectos”, destacou a psicóloga e presidente da Comissão de Humanização da Unacon, Mariana Nascimento.

Entre os pacientes que assistiram à apresentação musical estava Silvana Bastelli Hipólito dos Santos. Ela acompanhou as músicas e também cantou junto, emocionada com o repertório que despertou lembranças. “Adorei esse show. Gosto de sertanejo, e as músicas me fizeram lembrar do meu pai, que já faleceu. Foi um momento que me emocionou. Acho muito boas essas ações, porque animam a gente e deixam a nossa rotina aqui mais leve”, contou.

Outro momento especial foi a visita dos cães terapeutas do projeto Patas que Curam. Os animais circularam pela unidade acompanhados da equipe responsável pelo projeto, interagindo com pacientes e colaboradores e proporcionando momentos de carinho e descontração.

“Cuidar da saúde vai além do tratamento clínico. Ações como essa mostram a importância de olhar para cada paciente de forma integral, considerando também suas emoções, sua autoestima e sua qualidade de vida. São iniciativas que promovem acolhimento, fortalecem os vínculos e ajudam a tornar a jornada do tratamento mais leve. Nosso compromisso é oferecer uma assistência cada vez mais humanizada, em que as pessoas se sintam valorizadas e encontrem apoio durante todo esse processo”, ressaltou o secretário adjunto de Saúde de Americana, Fábio Joner.

A programação do Outubro Rosa na Unacon continua até o fim do mês, com atividades voltadas ao acolhimento, à integração e ao fortalecimento da rede de apoio. Ainda estão previstas uma oficina de lenços – com técnicas de amarração, dicas de utilização e orientações voltadas ao fortalecimento da autoestima das pacientes – e a roda de conversa “Café e Prosa”, um encontro para compartilhamento de experiências, troca de informações e fortalecimento da rede de apoio entre pacientes, familiares e equipe multiprofissional.

Sobre a Unacon

Referência regional no tratamento do câncer, a Unacon de Americana é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana.