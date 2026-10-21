A Secretaria Municipal de Educação deu início nesta segunda-feira (19 de outubro) aos Jogos Escolares Municipais (JEM). A competição reúne 15 unidades escolares da rede municipal de ensino em disputas de futsal, promovendo a integração entre os estudantes e incentivando a prática esportiva no ambiente escolar.

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Os jogos serão realizados em cinco escolas-sede: EMEF Professora Nilza Thomazini, EME André Denadai (CAIC), EMEF Ramona C. Pinto, EMEF Antonio Palioto e EMEF Antonietta Cia Viel. As disputas começam pelas categorias a partir do Sub-11 e seguem até as finais, programadas para os dias 1º e 2 de dezembro, a partir das 13h.

A realização do JEM representa um avanço na organização do desporto escolar em Sumaré, ampliando as oportunidades de participação dos estudantes em atividades esportivas e incentivando valores como respeito, disciplina, cooperação e espírito de equipe.

Para o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, os JEM inauguram uma nova etapa para o esporte nas escolas municipais.

Secretário comenta Jogos Escolares de Sumaré

“Sumaré vive um momento importante para o desporto escolar. Pela primeira vez, estamos estruturando esse trabalho de forma mais organizada, com a participação das escolas, categorias definidas e uma programação que amplia as oportunidades para nossos estudantes. Os Jogos Escolares são uma oportunidade de integração e desenvolvimento por meio do esporte”, destacou.