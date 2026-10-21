A Prefeitura de Sumaré realizará na sexta-feira (23) um processo seletivo com 200 vagas para auxiliar de logística, em parceria com o Mercado Livre. O processo acontece por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

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A seleção será realizada das 9h às 13h, na sede do PAT, no Jardim São Carlos. A iniciativa busca ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho e aproximar os candidatos das oportunidades de emprego disponíveis na região.

Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículo atualizado. A recomendação é chegar preparado para participar do processo seletivo e apresentar as informações necessárias para o atendimento.

A ação, segundo a secretaria, integra as iniciativas da Prefeitura de Sumaré para estimular a empregabilidade e facilitar o contato entre trabalhadores e empresas, contribuindo para a geração de renda e o desenvolvimento econômico do município.

Serviço — Processo seletivo Mercado Livre

• Vagas: 200 para auxiliar de logística

• Data: sexta-feira, 23 de outubro de 2026

• Horário: das 9h às 13h

• Local: PAT de Sumaré

• Endereço: Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos

• Documentos necessários: documentos pessoais e currículo atualizado