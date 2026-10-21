O ministro André Mendonça, do TSE, determinou nesta quarta-feira (21) que a Meta suspenda o impulsionamento de publicações da campanha de Lula (PT) que relacionam Flávio Bolsonaro (PL) ao caso Ana Clara.

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Em 2024, Flávio assinou recurso em defesa do policial militar acusado de matar Ana Clara, de 5 anos, com um tiro de fuzil enquanto ela estava na porta de casa, em Niterói (RJ). A defesa alegou legítima defesa durante uma troca de tiros com criminosos, mas a perícia não encontrou outras cápsulas que corroborassem essa versão.

A atuação ocorreu ao lado do advogado Paulo Klein, que já havia defendido Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio, no caso das chamadas “rachadinhas”.

O que diz Mendonça

Mendonça considerou que os posts impulsionados tinham caráter predominantemente negativo e proibiu novos impulsionamentos do mesmo material, sob pena de multa de R$ 10 mil por publicação irregular.