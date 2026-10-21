Um homem foi detido pela Guarda Municipal de Americana (GAMA) na manhã desta quarta-feira na região do São Vito. Ele é um dos suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrido contra um professor no último domingo na cidade. O homem de 35 anos foi ouvido e liberado.

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A ação teve início quando o subinspetor Leandro, que atuava em uma escola municipal do bairro, reconheceu o suspeito caminhando pela via pública.

Imediatamente, o agente transmitiu as informações ao CSI da GAMA, indicando a localização exata do indivíduo. Com base nas informações, as equipes de patrulhamento mais próximas foram direcionadas ao local e realizaram a abordagem de forma rápida e sem intercorrências.

Vídeo- detido pela Gama