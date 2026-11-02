Casa da Agricultura recebe alunos da Casa da Criança Aracy para atividades de educação ambiental

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A Casa da Agricultura de Americana recebeu, na manhã desta quinta-feira (29), 21 alunos da Casa da Criança Aracy, do bairro São Jerônimo, para atividades de educação ambiental. Esta foi a segunda visita da unidade escolar ao espaço nesta semana. Na terça-feira (27), outras 21 crianças participaram da programação.

Durante a visita, os estudantes acompanharam uma palestra sobre energia solar off-grid, conheceram a horta e visitaram o meliponário Vila das Abelhas, que abriga abelhas nativas sem ferrão. A equipe da unidade também organizou outras atividades de educação ambiental.

A Casa da Agricultura é vinculada à Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura (UEAPPA), da Secretaria de Meio Ambiente de Americana.

“É animador podermos testemunhar a realização frequente das visitas guiadas na Casa da Agricultura. Esperamos que, desta forma, haja cada vez mais consciência ecológica em nosso município”, comentou a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do Programa Município VerdeAzul (PMVA) de Americana, Kátia Birke.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, destacou a importância da continuidade das ações educativas. “O trabalho de educação ambiental tem que ser constante e de qualidade. A Casa da Agricultura conta com uma equipe qualificada, e o espaço encontra-se aberto para receber muitas outras escolas neste segundo semestre de 2026”, complementou.

Serviço

Escolas públicas e particulares interessadas em agendar visitas guiadas podem entrar em contato com a Educação Ambiental pelo telefone (19) 3405-1733.

A Casa da Agricultura funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 16h, na Rua dos Estudantes, 292, Vila Cordenonsi.

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