Assim como pode ajudar em Americana; o efeito Lula nas eleições deste segundo turno em Santa Bárbara d’Oeste tende a ajudar a reorganizar os partidos de esquerda na cidade.
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O PT ganhou uma lufada de novidade com o jovem LGBTQ João Spada, que tem bombado para além da cidade e foi parar em redes nacionais da esquerda. Ele havia se filiado antes ao PSB mas agora foi para o PT.
O grande nome da esquerda na cidade é hoje a vereadora Esther Moraes (PV), que terá o desafio de dar o salto para a disputa majoritária em 2028 ou voltar para uma eleição certa e ajudando a montar bancado com dois ou até 3 vereadores eleitos.
Na cidade, a esquerda tem hoje nomes fortes entre os jovens.
Mais efeito jovem
A empresária Thais Aguiar abraçou o PSB e tem passe livre para montar uma chapa competitiva para 2028. O partido tem na região o deputado federal Jonas Donizete e o vice-presidente Geraldo Alckmin.
|Santa Bárbara
|1o tutno
|2o turno
|Crescimento
|Flávio
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Lula
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