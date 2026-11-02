Assim como pode ajudar em Americana; o efeito Lula nas eleições deste segundo turno em Santa Bárbara d’Oeste tende a ajudar a reorganizar os partidos de esquerda na cidade.

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O PT ganhou uma lufada de novidade com o jovem LGBTQ João Spada, que tem bombado para além da cidade e foi parar em redes nacionais da esquerda. Ele havia se filiado antes ao PSB mas agora foi para o PT.

O grande nome da esquerda na cidade é hoje a vereadora Esther Moraes (PV), que terá o desafio de dar o salto para a disputa majoritária em 2028 ou voltar para uma eleição certa e ajudando a montar bancado com dois ou até 3 vereadores eleitos.

Na cidade, a esquerda tem hoje nomes fortes entre os jovens.

Mais efeito jovem

A empresária Thais Aguiar abraçou o PSB e tem passe livre para montar uma chapa competitiva para 2028. O partido tem na região o deputado federal Jonas Donizete e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Santa Bárbara 1o tutno 2o turno Crescimento Flávio 67949 73089 5140 Lula 29759 38758 8999

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