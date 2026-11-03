O Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 1.107 vagas de emprego ao trabalhador (a) a partir de terça-feira (3). São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência.

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Para consultar a lista completa on-line, basta acessar www.santabarbara.sp.gov.br/casadotrabalhador. Para se candidatar, basta enviar e-mail para [email protected], colocando no assunto o nome da vaga pleiteada e no corpo do e-mail os dados: nome completo, CPF, RG e currículo.

Outra possibilidade é ir presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital).

O atendimento do setor é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações pelo telefone (19) 3499.1015. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio. O Desenvolve Santa Bárbara estará fechado de 30 de outubro a 2 de novembro.

Confira a relação completa das vagas no Desenvolve:

Vagas para analfabeto

Auxiliar de Limpeza

Vagas para alfabetizado

Ajudante de açougue, Ajudante de cozinha, Ajudante de eletricista, Ajudante de limpeza, Ajudante de obras, Ajudante de pintura industrial, Ajudante de produção, Ajudante de serviços gerais, Ajudante geral, Ajudante geral de obras, Assador de espetos, Assistente comercial, Assistente de mecânico, Auxiliar de açougue, Auxiliar de almoxarifado, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de expedição/operador de empilhadeira, Auxiliar de higienização de fábrica, Auxiliar de jardinagem, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de loja, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de sala de pano, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de serviços gerais/jardinagem, Balconista de frios, Balconista de padaria, Captador(a) de imóveis, Caseiro, Conferente, Corretor(a), Costureiro(a), Cozinheiro(a), Cozinheiro(a) industrial, Eletricista de auto, Empacotadora pleno, Empregada doméstica,

Encarregado de jardinagem, Esmerilhador/rebarbador, Jardineiro, Lavador de veículos, Marceneiro, Mecânico de auto, Mecânico de manutenção de linha amarela, Mecânico de suspensão/alinhador, Mecânico diesel B, Meio oficial de cozinha, Meio oficial marceneiro, Motoboy, Motorista, Motorista de caminhão truck, Motorista de micro-ônibus, Motorista de ônibus, Motorista líder, Oficial de manutenção, Oficial de manutenção civil, Oficial de obras, Operador(a) de injetora, Operador(a) de loja – padaria, Operador(a) de máquina, Operador(a) de máquina colhedora, Operador(a) de máquina II, Operador(a) de máquinas, Operador(a) de produção, Operador de loja (hortifrúti), Operador de máquina pá-carregadeira, Operador de ponte, Operador de roçadeira, Pedreiro, Pintor industrial, Porteiro, Rebarbador/esmerilhador, Rebobinador de motores elétricos, Repositor(a), Repositor(a) de hortifrúti, Repositor de mercearia, Retificador, Revisor de tecido plano acabado, Revisor de tecidos, Saladeiro(a), Soldador, Tecelão, Tecelão de malharia circular, Torneiro mecânico, Trabalhador rural, Vendedor(a).

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Açougueiro(a), Ajudante de açougue, Ajudante de montagem, Ajudante de motorista, Ajudante de produção, Ajudante geral, Atendente, Atendente de loja, Atendente de restaurante, Auxiliar administrativo, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de limpeza de salão, Auxiliar de movimentação, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de transportes, Balconista de rotisseria, Consultor(a) de vendas, Controlador de acesso, Cozinheiro(a) júnior, Encarregado de obras,

Enfestador, Enrolador de tecido cru, Jardineiro, Leiturista, Mecânico de contramestre de tecelagem, Mecânico industrial, Motorista, Motorista de van/micro-ônibus, Operador(a) de empilhadeira, Operador de máquina, Pedreiro, Preparador de peças Cromoduro, Programador e operador de torno CNC, Recepcionista, Repositor, Revisor(a) de tecidos, Soldador MIG/MAG, Supervisor de produção, Tecelão, Tecelão(a), Técnico de manutenção, Torneiro mecânico convencional.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Almoxarife, Ajudante de produção, Ajudante de tecelão, Ajudante de técnico de instalações, Assistente comercial – vendas externas, Assistente de logística, Assistente de loja, Assistente de oficina, Assistente de PCP, Assistente de vendas, Atendente, Atendente de jovem aprendiz, Atendente de lanchonete, Atendente de loja, Atendente repositora, Auxiliar de almoxarifado, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de cozinha – apoio a delivery – jovem aprendiz, Auxiliar de eletricista de manutenção, Auxiliar de embalagem, Auxiliar de limpeza de salão – jovem aprendiz, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de manutenção elétrica júnior, Auxiliar de operações, Auxiliar de pré-impressão, Auxiliar de produção, Auxiliar de recebimento/expedição, Auxiliar de serviços industriais, Auxiliar de vendas, Balconista de farmácia, Caldeireiro, Conferente, Consultor(a) comercial de cursos,

Consultor(a) comercial II, Consultor(a) de vendas, Cozinheiro(a), Desenhista, Desenhista projetista, Eletricista, Encaixador gráfico, Estoquista, Estoquista/repositor, Executivo(a) comercial, Executivo(a) de vendas, Faturista, Ferramenteiro, Fiscal de prevenção de perdas, Fresador, Gerente, Inspetor(a) de qualidade, Inventariante, Jovem aprendiz, Jovem aprendiz – comercial, Líder de espalmadeira, Líder de limpeza técnica industrial, Mecânico industrial, Modelista, Monitora de cães, Motorista de caminhão III, Operador(a) de caixa, Operador(a) de caixa – cafeteria, Operador(a) de cartão, Operador(a) de cremalheira, Operador(a) de máquina, Operador(a) de produção, Operador de espalmadeira, Operador de produção, Operadora de caixa, Oficial de obras, Pintor(a), Promotor(a) de vendas, Representante de vendas, Revisor de material acabado, Revisor de papel, SDR outbound, Serralheiro, Serralheiro industrial, Servente, Soldador, Soldador(a), Subencarregado(a) de açougue, Subencarregado(a) de hortifrúti, Subencarregado(a) de loja, Subgerente, Subgerente de loja, Técnico em mecatrônica, Topógrafo, Torneiro, Torneiro mecânico, Vendedor, Vendedor(a), Vendedor(a) externo, Vendedora.

Vagas que exigem cursos:

Colorista: curso de colorista industrial, Ferramenteiro: curso na área, Mecânico de manutenção linha amarela: curso de MOPP, Motorista de micro-ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de Van: curso de transporte de passageiros, Operador (a) de empilhadeira: curso de operador de empilhadeira, Operador de máquinas convencionais – torno: curso na área, Soldador: curso de solda, Técnico (a) de enfermagem : curso na área, Topógrafo: curso na área, Torneiro mecânico: curso na área.

Vagas para graduação:

Analista de marketing, Analista de qualidade júnior, Assistente comercial, Assistente de logística, Assistente de marketing, Assistente financeiro – crédito e cobrança, Assistente jurídico, Assistente de mídias sociais, Auxiliar administrativo, Auxiliar de engenharia civil, Auxiliar de design gráfico, Estagiário(a) de engenharia civil, Estagiário(a) de logística, Farmacêutico(a), Projetista orçamentista, Supervisor de produção, Técnico(a) de fotodepilação.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Assistente de vendas/Inside Sales, Auxiliar administrativo.