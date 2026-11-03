Uma forte neblina registrada na região marcou o retorno da semana após feriado prolongado. O clique foi feito pelo ex-vereador de Nova odessa Nenê Restio agora pela manhã.

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A previsão para os próximos dias é de chuva e temperatura abaixo da média para o mês de novembro.

O mês começou com frentes frias e a atuação de sistemas que trouxeram muita nebulosidade, chuvas e episódios pontuais de neblina (como registrado no início de novembro em partes de São Paulo e do ABC Paulista).

Neblina, tempo e El Niño

A influência do El Niño mantém volumes de chuva acima da média em áreas do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e partes do Sudeste.

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