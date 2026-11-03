Secretaria de Estado da Saúde e OPAS reúnem hospitais de excelência em seminário sobre regionalização e redução de filas no SUS

Encontro nos dias 3 e 4 de novembro reúne especialistas nacionais e internacionais para debater governança regional, saúde digital e ampliação do acesso à rede pública

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), realiza nos dias 3 e 4 de novembro o seminário “Regionalização, Governança e Sustentabilidade do SUS: Reduzindo as Distâncias e Ampliando o Acesso à Saúde em São Paulo”, no Centro de Convenções Rebouças, na capital paulista. O encontro reunirá gestores públicos, especialistas nacionais e internacionais e representantes de hospitais de excelência para discutir estratégias de regionalização, integração dos serviços e redução das filas no Sistema Único de Saúde (SUS).

O encontro reunirá representantes da Secretaria de Estado da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS/SP). A programação internacional terá a participação do professor Jean-Louis Denis, da Universidade de Toronto, no Canadá, que discutirá modelos de governança regional em saúde, e de André Cezar Medici, consultor sênior internacional em Economia da Saúde e Estratégias de Desenvolvimento em Saúde, que apresentará uma análise sobre a contribuição de São Paulo ao SUS a partir de experiências internacionais.

“A regionalização é essencial para reduzir as desigualdades no acesso à saúde e garantir que a população receba atendimento mais próximo de onde vive. Para isso, é fundamental fortalecer a governança regional e integrar os serviços de saúde”, afirma Renilson Rehem, consultor da OPAS e coordenador do projeto de Regionalização da SES-SP.

Redução de filas, financiamento e saúde digital

A programação inclui um painel sobre ampliação do acesso à saúde, com apresentação de João Gabbardo dos Reis, consultor da OPAS, abordando o financiamento e estratégias para reduzir as filas de espera por exames e consultas. O encontro também destacará a consolidação do programa Saúde Digital Paulista e as diretrizes de inovação tecnológica na rede pública.

Lançamento de livro

A programação também prevê o lançamento do livro Regionalização, Governança e Sustentabilidade do SUS: Reduzindo as Distâncias e Ampliando o Acesso à Saúde em São Paulo.

Formação de gestores do SUS

O seminário apresentará os resultados da formação especializada de gestores da saúde pública paulista por meio do Programa de Aprimoramento da Formação em Gestão Regional (PAFGR). A iniciativa foi desenvolvida em parceria com quatro hospitais de excelência do país: Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa de São Paulo e Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

A programação inclui uma cerimônia de reconhecimento dos projetos regionais elaborados durante o processo de formação, com foco no fortalecimento da gestão e na qualificação da assistência à saúde nas diferentes regiões do estado.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo no YouTube, em youtube.com/@Saude_SP.

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