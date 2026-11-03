Startup sediada na Unicamp tem cursos gratuitos de Lean Seis Sigma com certificação internacional

White Belt e Yellow Belt, níveis iniciais do método, são online e somam 32 horas; inscrições vão até 31 de outubro e são abertas a qualquer pessoa interessada

A FM2S Educação e Consultoria, startup sediada no Parque Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos e online de Lean Seis Sigma: White Belt e Yellow Belt. Ambos incluem certificado com validade internacional, e as inscrições podem ser feitas em fm2s.com.br/cursos/gratuitos.

O Lean Seis Sigma é um método de melhoria de processos que combina a eliminação de desperdícios (Lean) com a redução de falhas a partir da análise de dados (Seis Sigma), usado em indústrias, hospitais, bancos e empresas de serviços. A formação é organizada em níveis, chamados de belts, e os dois cursos correspondem às etapas de entrada.

“Retrabalho e desperdício consomem tempo e dinheiro em boa parte das empresas. O profissional que sabe medir e corrigir esses problemas entrega resultado que aparece no caixa”, afirma Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S e PhD em Engenharia Mecânica pela Unicamp.

O que cada curso aborda:

– White Belt (8 horas): primeiro nível da certificação. Apresenta a empresa como um conjunto de processos, a análise das necessidades do cliente e o ciclo PDSA (planejar, fazer, estudar e agir), usado para testar mudanças em pequena escala.

– Yellow Belt (24 horas): segundo nível. Trata dos fundamentos do método, da definição de projetos de melhoria e do roteiro DMAIC (definir, medir, analisar, melhorar e controlar), com exercícios práticos.

As aulas são gravadas e podem ser assistidas conforme a rotina do participante, sem pré-requisitos. O acesso ao conteúdo é válido por um ano Os certificados são reconhecidos pelo The Council for Six Sigma Certification, entidade que acredita organizações de treinamento em Seis Sigma.

Startup sediada na Unicamp tem cursos gratuitos de Lean Seis Sigma com certificação internacional

Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S (Foto: Isaque Martins)

Para Santos, o certificado pesa em seleções e promoções. “Ele funciona como evidência de que a pessoa conhece o método e sabe participar de um projeto de melhoria”, avalia.

O sócio-fundador destaca o caráter prático das formações. “Melhoria de processos se aprende aplicando. Recomendo que o participante escolha uma atividade da própria rotina e use nela cada ferramenta apresentada nas aulas”.

Os cursos são indicados para estudantes, profissionais em início de carreira, quem busca recolocação e gestores que querem estruturar melhorias na própria área. “A lógica se aplica a fábrica, hospital, banco ou escritório, porque o trabalho nesses lugares se organiza em processos que podem ser medidos”, conclui Santos. É possível se inscrever nos dois cursos, até 31 de outubro, em fm2s.com.br/cursos/gratuitos.

Sobre a FM2S

A FM2S é uma startup de educação e consultoria sediada no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Seu time é formado por profissionais de universidades como Unicamp, USP, Unesp, FGV e ESPM. Com metodologia baseada em conhecimento sólido e experiência prática, já impactou mais de 1 milhão de alunos no Brasil com formações em Gestão de Processos, Lean Seis Sigma, Visualização de Dados, Gestão de Projetos, Carreira e Liderança e Inteligência Artificial, com cursos gratuitos com certificado. Mais informações em fm2s.com.br.

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