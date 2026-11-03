Startup sediada na Unicamp tem cursos gratuitos de Lean Seis Sigma com certificação internacional

White Belt e Yellow Belt, níveis iniciais do método, são online e somam 32 horas; inscrições vão até 31 de outubro e são abertas a qualquer pessoa interessada

A FM2S Educação e Consultoria, startup sediada no Parque Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos e online de Lean Seis Sigma: White Belt e Yellow Belt. Ambos incluem certificado com validade internacional, e as inscrições podem ser feitas em fm2s.com.br/cursos/gratuitos.

O Lean Seis Sigma é um método de melhoria de processos que combina a eliminação de desperdícios (Lean) com a redução de falhas a partir da análise de dados (Seis Sigma), usado em indústrias, hospitais, bancos e empresas de serviços. A formação é organizada em níveis, chamados de belts, e os dois cursos correspondem às etapas de entrada.

“Retrabalho e desperdício consomem tempo e dinheiro em boa parte das empresas. O profissional que sabe medir e corrigir esses problemas entrega resultado que aparece no caixa”, afirma Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S e PhD em Engenharia Mecânica pela Unicamp.

O que cada curso aborda:

– White Belt (8 horas): primeiro nível da certificação. Apresenta a empresa como um conjunto de processos, a análise das necessidades do cliente e o ciclo PDSA (planejar, fazer, estudar e agir), usado para testar mudanças em pequena escala.

– Yellow Belt (24 horas): segundo nível. Trata dos fundamentos do método, da definição de projetos de melhoria e do roteiro DMAIC (definir, medir, analisar, melhorar e controlar), com exercícios práticos.

As aulas são gravadas e podem ser assistidas conforme a rotina do participante, sem pré-requisitos. O acesso ao conteúdo é válido por um ano Os certificados são reconhecidos pelo The Council for Six Sigma Certification, entidade que acredita organizações de treinamento em Seis Sigma.

Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S (Foto: Isaque Martins)

Para Santos, o certificado pesa em seleções e promoções. “Ele funciona como evidência de que a pessoa conhece o método e sabe participar de um projeto de melhoria”, avalia.

O sócio-fundador destaca o caráter prático das formações. “Melhoria de processos se aprende aplicando. Recomendo que o participante escolha uma atividade da própria rotina e use nela cada ferramenta apresentada nas aulas”.

Os cursos são indicados para estudantes, profissionais em início de carreira, quem busca recolocação e gestores que querem estruturar melhorias na própria área. “A lógica se aplica a fábrica, hospital, banco ou escritório, porque o trabalho nesses lugares se organiza em processos que podem ser medidos”, conclui Santos. É possível se inscrever nos dois cursos, até 31 de outubro, em fm2s.com.br/cursos/gratuitos.

Sobre a FM2S

A FM2S é uma startup de educação e consultoria sediada no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Seu time é formado por profissionais de universidades como Unicamp, USP, Unesp, FGV e ESPM. Com metodologia baseada em conhecimento sólido e experiência prática, já impactou mais de 1 milhão de alunos no Brasil com formações em Gestão de Processos, Lean Seis Sigma, Visualização de Dados, Gestão de Projetos, Carreira e Liderança e Inteligência Artificial, com cursos gratuitos com certificado. Mais informações em fm2s.com.br.

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