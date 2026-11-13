Casa da Agricultura recebe alunos da EMEI Aracati para atividades de educação ambiental

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Quarenta e quatro estudantes da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Aracati, do bairro Vila Gallo, visitaram a Casa da Agricultura de Americana nesta quinta-feira (12). A excursão ocorreu na parte da manhã, com 28 alunos, e na parte da tarde, com outros 16. A visita foi guiada pela equipe da Casa, que promoveu ações de educação ambiental.

As crianças aprenderam sobre a importância do uso de sistemas de energia solar off-grid – sistemas não conectados à rede elétrica e que armazenam a energia solar excedente –, visitaram o meliponário Vila das Abelhas, que abriga abelhas nativas sem ferrão, e experimentaram o mel produzido por elas. Além disso, exploraram a horta e conheceram hortaliças como espinafre, plantas medicinais, como a penicilina (também chamada de terramicina, perpétua-do-brasil, dentre outros nomes), e ervas utilizadas para chás e temperos, como a hortelã e o orégano.

As crianças participaram também de uma votação para definir o nome de uma abelha de pelúcia que integra o espaço da Casa da Agricultura. Na ocasião, o nome que recebeu mais votos foi Belinha. A votação segue em aberto e será encerrada ao final do ano, após a participação de outras escolas e creches.

“As atividades da Casa da Agricultura fomentam nas novas gerações uma mentalidade sustentável, preocupada com o meio ambiente. O dia de hoje foi muito produtivo e divertido”, comentou a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do Programa Município VerdeAzul (PMVA) de Americana, Kátia Birke.

“A Casa da Agricultura exerce um importante papel em nossa cidade. A equipe do espaço está sempre recebendo escolas e promovendo diversas atividades de educação ambiental”, explicou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Serviço

Escolas públicas e particulares interessadas em agendar visitas guiadas podem entrar em contato com a Educação Ambiental pelo telefone (19) 3405-1733.

A Casa da Agricultura funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 16h, na Rua dos Estudantes, 292, Vila Cordenonsi.

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