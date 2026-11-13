"Os Três Porquinhos": domingo no Teatro Municipal de Americana

Público pode conferir “Os Três Porquinhos” neste domingo no Teatro Municipal de Americana
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A peça infantil “Os Três Porquinhos” será encenada neste domingo (15), às 15h, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol), em Americana. Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 60 e estão disponíveis em www.ingressodigital.com.
Nesta montagem de Rick Von Dentz, o público vai conhecer e revisitar a clássica história dos três porquinhos, que viviam felizes brincando pela floresta. Um dia, a mamãe dos porquinhos precisa viajar e deixa o mais velho para tomar conta dos mais novos. Eles resolvem sair para brincar um pouco e, brincando, se esquecem das horas e acabam se afastando de casa. O lobo, que passeava pela floresta e já estava com bastante fome, sente o cheirinho de porquinhos, e assim começa uma grande aventura na vida dos personagens.
O elenco é formado pelos atores Hebert Freitas, Juan Ortega, Jessica Landin e Alex Moreira, com músicas de Gustavo Ferreira e produção da Cia dos Três.
“Esta história encanta gerações e promete divertir toda a família, em um espetáculo que aborda questões como amizade, responsabilidade e companheirismo. Todos estão convidados para uma tarde de risadas, surpresas e muita cultura”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
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