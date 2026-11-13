GAMA apreende 2 motores furtados em Americana

GAMA apreende dois motores furtados e prende homem por receptação em Americana

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A Guarda Municipal de Americana apreendeu, na tarde de quinta-feira (12), dois motores automotivos com registros de furto durante uma ocorrência no Loteamento Industrial Salto Grande I.

A equipe foi acionada pelo CSI para averiguar um Ford Fiesta que apresentava avarias e transportava dois motores. Durante a fiscalização, os agentes realizaram consultas das numerações identificadoras e constataram que os componentes eram provenientes de furtos: um de um Fiat Pulse, ocorrido em 11 de novembro, e outro de um Renault Kwid, furtado em 29 de outubro.

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por receptação e permaneceu à disposição da Justiça.

Outros dois envolvidos foram ouvidos pela autoridade policial e liberados.

Segundo apurado, um dos averiguados, proprietário de uma oficina mecânica em Franca, relatou ter negociado a compra dos motores pelo Marketplace do Facebook, pelo valor de R$ 10 mil, sem emissão de notas fiscais.

Os dois motores e o Ford Fiesta utilizado no transporte foram apreendidos e encaminhados para as providências policiais.

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