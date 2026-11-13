Próxima edição da ABUP SHOW acontece de 14 a 17 de fevereiro de 2027 no Distrito Anhembi

Com foco no setor de B2B, o evento reúne as principais empresas dos setores de casa, utilidades domésticas, mesa posta, têxteis, presentes, arte e design autoral, somando cerca de 300 expositores. As inscrições para lojistas e profissionais de segmentos relacionados à feira já estão abertas!

Para abrir o calendário de eventos de 2027, a ABUP SHOW Home · Gift · Têxtil · Decor ocorrerá entre os dias 14 e 17 de fevereiro, na capital paulista, e reunirá as principais marcas dos segmentos de utilidades domésticas, mesa posta, decoração, cama, mesa e banho, têxteis decorativos, acessórios pet, presentes, artesanato e design autoral brasileiro.

Com um formato mais abrangente, a primeira edição do ano da ABUP SHOW conectará todos esses segmentos em um único espaço, o Distrito Anhembi, que conta com 70.000 m² de área total. Até o momento, cerca de 300 expositores já confirmaram presença.

Com foco no setor B2B, a feira – promovida pela Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes (ABUP) – impulsiona oportunidades e conexões de negócios entre os visitantes compradores e os expositores presentes. O credenciamento já está aberto e pode ser acessado pelo site: https://abupcredenciamento.com.br

Importante: o evento é exclusivo para lojistas dos segmentos de utilidades domésticas, mesa posta, decoração, têxteis, presentes e design autoral; petshops; magazines; hotéis, buffets, restaurantes e bares; supermercados; shoppings centers; além de decoradores, designers e paisagistas.

Confirmados

No evento estarão presentes empresas expositoras de todas as partes do país. Até o momento, já estão confirmados grandes nomes como 6F Decorações, Altenburg, Appel Home, Atlas Porcelana, Bella Janela, Bella Vita, Bettanin, Blue Gardênia, Buettner, By Poli, Camesa, Casa Bonita, Ceraflame, Electrolux, Germer, Grupo Brinox, Hedrons, Imeltron, Karsten, LENVIE, Madelustre, MCassab, Metaltru, Modali Design, MTA Panelas, Nadir, OU, Paramount Plásticos, Plasútil, Plasvale, Porto Brasil, Resimetal, Reginez, Sanremo, Santa Luzia, Schwanke, St. James, Strauss, Studio SALP, Sui Objetos, Toalhas Atlântica, Traço Um, Tramontina, Utimil, Via Star Tapetes, entre outras.

Incentivando os talentos brasileiros

Como uma associação que atua no crescimento das empresas participantes, por mais um ano a ABUP garante espaço para projetos que visam abrir o mercado para novos e pequenos expositores, assim como profissionais em ascensão, como o Projeto Célula, sob a curadoria de Cristiane Rosenbaum, que dedica uma área com a proposta de dar visibilidade aos designers com produção independente e em escala reduzida. E A Alma Brasileira, também sob curadoria de Cris Rosenbaum, uma iniciativa de design autoral que destaca marcas e designers independentes que valorizam a arte e a cultura nacionais.

Boas Expectativas

Diante de um mercado em constante evolução, a ABUP está otimista com as oportunidades e perspectivas de crescimento para 2027. “Como já é tradição, a ABUP inicia o ano apresentando as principais novidades do setor, por meio do trabalho e da criatividade de suas marcas expositoras. Durante quatro dias, lojistas de todas as regiões do país terão a oportunidade de conhecer de perto os lançamentos, descobrir novas inspirações e selecionar produtos que, posteriormente, chegarão aos mais diversos pontos de venda do país“, afirma Jamil Rima, presidente da ABUP.

Serviço:

ABUP SHOW Home · Gift · Têxtil · Decor – 1ª edição de 2027

Data: De 14 a 17 de fevereiro de 2027

Horário: De 14 a 16 de fevereiro, das 10h às 20h / 17 de fevereiro, das 10h às 18h

Local: Distrito Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana / São Paulo – SP

Evento destinado a profissionais do setor

Mais informações e credenciamento: https://abupcredenciamento.com.br

Sobre a ABUP – Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes

Com sede em São Paulo, a ABUP – Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes – é uma associação sem fins lucrativos formada por um grupo de empresas que atuam no segmento CASA, há 3 décadas. No esforço de crescimento e superação contínuos, proporciona um intercâmbio de ideias e relacionamentos, incentiva e estimula o empreendedorismo de seus associados. Através de suas iniciativas, realiza eventos, os mais importantes salões de negócios nacionais do setor, impulsiona seus expositores de forma internacional e contribui para o crescimento da economia brasileira.

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