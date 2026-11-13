Guarda Municipal apreende 5 aves silvestres na Vila Bertini

Guarda Municipal apreende cinco aves silvestres na Vila Bertini
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A Guarda Municipal de Americana apreendeu cinco aves silvestres na noite de quinta-feira (12), em uma residência na Vila Bertini, durante averiguação de denúncia de maus-tratos a animais.
No local, as equipes constataram condições inadequadas de higiene no espaço destinado a dois cães e encontraram cinco aves em gaiolas, sendo um canário-da-terra e quatro coleirinhos, todos sem anilhas de identificação ou autorização para criação em cativeiro.
Também foram apreendidas duas gaiolas vazias e uma armadilha do tipo alçapão. Após perícia, as aves foram encaminhadas a uma clínica veterinária especializada.
O responsável pelo imóvel foi conduzido à Polícia Civil, prestou esclarecimentos e foi liberado. A ocorrência foi registrada no 4º Distrito Policial.
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