Lucas & Higor levam sucesso de “Flash” a Americana neste sábado (14)

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Lucas & Higor desembarcam em Americana, no interior de São Paulo, neste sábado, 14 de novembro, para uma noite de música sertaneja no The Farm Western Bar. Vivendo uma nova fase da carreira após a repercussão nacional de “Flash”, a dupla leva ao público um show que reúne diferentes momentos de sua trajetória.

No palco, Lucas & Higor prometem um repertório que conecta diferentes fases da carreira. Além das músicas que já fazem parte dos shows, o público poderá acompanhar sucessos do sertanejo, canções escolhidas para manter a apresentação em clima de festa e, claro, “Flash”, faixa que se transformou em um dos principais marcos da carreira dos artistas. A música conquistou espaço nas plataformas digitais e nas rádios brasileiras, ampliando a presença de Lucas & Higor no cenário sertanejo nacional e apresentando a dupla a um público cada vez maior.

O show em Americana acontece também em um momento de renovação do repertório. Recentemente, Lucas & Higor gravaram o novo projeto audiovisual “Explodiuu BB no MS”, em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul.

O trabalho reúne 17 músicas inéditas e participações de Luan Pereira, Duda Bertelli e Rayane & Rafaela, dando início ao próximo capítulo da discografia da dupla.

A gravação sucede o projeto que apresentou “Flash” ao público e chega em um momento especial para Lucas & Higor: depois da expansão alcançada pela faixa, os artistas preparam uma nova sequência de lançamentos enquanto seguem percorrendo o país com a agenda de shows. Os ingressos para a apresentação em Americana estão disponíveis pelo site TocaOnde.

Serviço – Lucas & Higor em Americana

Data: 14 de novembro de 2026

Local: The Farm Western Bar

Endereço: Rua Hermam Müler Carioba, 251 – Jardim Girassol, Americana/SP

Ingressos: disponíveis pelo site TocaOnde

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