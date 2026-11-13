Nesse sábado: “Fazer o Bem Não Olhar a Quem” reunirá estrelas em Sumaré

É neste sábado: jogo beneficente “Fazer o Bem Não Olhar a Quem” reunirá estrelas em Sumaré

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Organizado por Juninho Batista e amigos, evento acontece a partir das 16h, no Centro Esportivo, e tem como meta superar as 12 toneladas de alimentos arrecadadas na edição de 2025

Sumaré recebe neste sábado (14) mais uma edição do jogo beneficente “Fazer o Bem Não Olhar a Quem”, evento que promete reunir grandes nomes do futebol, artistas, cantores, influenciadores e youtubers em uma tarde de esporte, entretenimento e solidariedade. A partida começa às 16h, no campo do Centro Esportivo, localizado na Avenida Rebouças, nº 1.168, na Vila Yolanda Costa e Silva.

Organizada por Juninho Batista e um grupo de amigos, a iniciativa tem como principal objetivo arrecadar alimentos para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. A expectativa deste ano é superar o resultado da edição de 2025, quando foram arrecadadas 12 toneladas de alimentos.

O evento contará com a participação de personalidades do esporte e do entretenimento, proporcionando ao público a oportunidade de acompanhar de perto nomes conhecidos do futebol e de diferentes segmentos artísticos, em uma partida marcada pela integração e pelo espírito solidário.

Para o organizador Juninho Batista, a expectativa é mobilizar ainda mais pessoas nesta edição e ampliar o alcance da ação beneficente. “É neste sábado, dia 14 de novembro! Eu e meus amigos estamos preparando esse encontro com muito carinho. No ano passado, arrecadamos 12 toneladas de alimentos e, agora, queremos superar essa marca. Convido toda a população de Sumaré e região para estar conosco. Vamos unir forças, celebrar o esporte e fazer o bem não olhar a quem!”, convidou.

Além do espetáculo dentro de campo, o jogo representa uma oportunidade de unir esporte e responsabilidade social, mobilizando a comunidade em torno de uma causa coletiva. A organização espera contar com a participação de moradores de Sumaré e de toda a região para fortalecer a arrecadação e ampliar o número de famílias beneficiadas.

SERVIÇO

Jogo Beneficente – Fazer o Bem Não Olhar a Quem

• Data: sábado, 14 de novembro de 2026

• Horário: a partir das 16h

• Local: Campo do Centro Esportivo

• Endereço: Avenida Rebouças, nº 1.168 – Vila Yolanda Costa e Silva – Sumaré

• Organização: Juninho Batista e amigos

• Objetivo: arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

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