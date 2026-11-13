Ação do Novembro Azul leva conscientização na Garagem Municipal

Ação do Novembro Azul leva conscientização a servidores na Garagem Municipal

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Servidores da Prefeitura de Americana participaram, na manhã desta quinta-feira (12), na Garagem Municipal, de uma ação dedicada à campanha Novembro Azul, voltada à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, além de incentivar o cuidado integral com a saúde masculina.

A atividade contou com as presenças do vice-prefeito Odir Demarchi, representando o prefeito Chico Sardelli, e dos secretários municipais Eduardo Flores (Administração), Adriano Alvarenga Camargo Neves (Obras e Serviços Urbanos) e Andréa Gonçales (Meio Ambiente), além de diretores.

A programação abordou temas relacionados à saúde física e mental, à prática de exercícios físicos e combate ao assédio. Entre as atividades realizadas, houve aferição de pressão arterial, palestra sobre a prevenção do câncer de próstata, conduzida pelo médico Andrew Costa, sessão de ginástica laboral com o professor João Simões e apresentação sobre as atividades da Ouvidoria Municipal, detalhada pelo ouvidor Eduardo Spilla.

A iniciativa teve como objetivo orientar os servidores sobre hábitos saudáveis e a importância de buscar acompanhamento regularmente, com consultas médicas e exames preventivos.

A organização foi da Secretaria de Administração, por meio do SESMT (Serviço Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho), com a colaboração das secretarias de Obras e Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Saúde e Educação, e apoio da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação.

“A realização desta ação só foi possível graças ao envolvimento e à participação dos servidores e das secretarias parceiras. É muito importante contar com essa integração para levar informação e conscientização a todos”, destacou a engenheira de segurança do trabalho do SESMT, Fernanda Pacheco.

“Cuidar da saúde deve ser uma prioridade, tanto no aspecto físico quanto no emocional. Por isso, queremos que os servidores saibam que podem contar com o apoio dos profissionais de Serviço Social e Psicologia da Unidade de Recursos Humanos, que estão à disposição para acolher, orientar e oferecer o suporte necessário”, reforçou o secretário de Administração, Eduardo Flores.

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